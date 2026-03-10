我是廣告 請繼續往下閱讀

他先發主投4.2局繳出無失分的神奇成績單。當他完成任務走回休息室時，現場日本球迷全體起立為這位業餘英雄喝采，場面動人至極，也讓薩托利亞眼眶泛紅

▲薩托利亞利用巨大的速差與進壘點變化，讓習慣火球的大聯盟級打者頻頻受挫。（圖／美聯社／達志影像）

極慢速控球術」，他依賴使用率達57%、被稱為「The Worker」的變速球擾亂強打節奏，這顆球均速僅約113公里且轉速極低，帶有明顯下墜幅度。

2026年世界棒球經典賽（WBC）C組預賽於今日迎來日捷大戰的最終章，曾以三振大谷翔平聞名全球的捷克右投薩托利亞（Ondřej Satoria），在國家隊生涯最後一戰再度展現神級「魔球」威力。面對全數由大聯盟與日職球星組成的日本打線，，為其精彩的國際賽生涯劃下句點。薩托利亞的棒球故事被視為現代版「大衛挑戰歌利亞」的傳奇，他在全球棒球界聲名大噪始於2023年WBC，當時他以最快僅127公里的球速，接連三振努特巴爾、近藤健介與當時被譽為世界最強打者的大谷翔平。尤其是面對大谷時投出的那顆提前落地變速球，更讓這位世界巨星揮棒落空到頭盔掉落，賽後大谷不僅主動合影，更在社群媒體上標註「Respect」，讓薩托利亞在日本成為家喻戶曉的明星投手。支撐薩托利亞在最高殿堂生存的是其極端的「配合被他稱為「The Cannon」的125公里速球，以及他在本屆賽事展現超強韌性，累計對戰澳洲與日本共8.1局皆無失分，防禦率是完美的零。除了投球技巧，薩托利亞獨特的人格特質也深植人心，他手臂上刺滿了安納金天行者與達斯維達等《星際大戰》黑暗勢力刺青，象徵他對故事角色的熱愛。即便在捷克國內棒球仍屬小眾，薩托利亞依然以身為「俄斯特拉發的一般人」自豪，並在電力公司同事的調侃與支持下持續精進。他表示選擇在東京巨蛋這座成名之地退役別具意義，因為這裡是他三年前成名的地方，未來他將重心轉向家庭，把更多時間留給女友與年幼的兒子。薩托利亞的謝幕不僅是個人的榮耀，更象徵著捷克棒球的崛起。他曾帶領球隊在去年歐洲棒球錦標賽奪得歷史性的銅牌，並向世人證明即使是業餘球員，只要擁有對棒球的極致熱情與智慧，也能在世界巔峰舞台綻放光芒。雖然捷克隊本屆以0勝4敗收場，但薩托利亞那顆不到130公里的魔球，已在東京巨蛋留下了永恆的傳奇印記，讓全世界看見捷克也能與世界棒球強權日本隊一搏。