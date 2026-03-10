我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市鼓山區一間汽車旅館今（10）日凌晨驚傳命案，一名21歲張姓女子被發現陳屍在房間浴室內，同行的29歲林姓男友清晨發現異狀後，立即報警求助。警消人員趕抵現場時，確認張女已無生命跡象。檢方下午進行初步相驗後，決定於12日進行解剖複驗，以釐清確切死因。事件發生於10日凌晨5點多，林男發現女友倒臥在浴室內後報案。救護人員到場評估時，張女已明顯死亡。警方初步勘查現場，未發現明顯打鬥痕跡，兩人身上也無外傷，暫時排除外力介入的可能。不過，警方在現場查扣疑似含依托咪酯成分的電子煙彈，也就是俗稱的「喪屍煙彈」等物品，並依現行犯將林男逮捕，全案依違反毒品危害防制條例偵辦，相關案情仍待進一步釐清。張女母親與阿姨10日傍晚趕抵殯儀館認屍，面對突如其來的噩耗情緒相當悲痛，幾乎無法言語，並未多做回應。檢方表示，將於12日下午3時進行解剖複驗，進一步釐清張女真正死因。