2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽進入最後一天賽程。今（10）日日本武士隊在東京巨蛋迎戰捷克隊，雖然陣中最大咖的頭號球星大谷翔平並未排在先發打線中，但大會官方卻不甘寂寞。就在比賽開打前30分鐘，WBC官方X突如其來地曝光了一段大谷翔平在休息室的「超魔性搞笑舉動」，瞬間讓全網粉絲暴動狂喊：「這真的太犯規啦！」雖然大谷翔平今天獲得輪休，但WBC官方X卻發布了一段名為「日本隊正樂在其中」的短影音，直接出賣大谷私底下超級調皮的一面。這段畫面的背景，其實是發生在7日對戰韓國隊的激烈血戰中。當時大谷翔平在第3局霸氣掃出豪快全壘打後，緊接著隊友鈴木誠也也跟著敲出陽春砲。當鈴木誠也興奮地回到休息室時，負責迎接的大谷竟然出了一記怪招！他先是用雙手緊緊遮住自己的臉，就在鈴木誠也走到他面前的那一瞬間，大谷突然把雙手移開，露出了一個超級無厘頭又調皮的誇張表情！這個宛如在逗弄小嬰兒的「躲貓貓」動作，不僅展現了大谷翔平與隊友之間極佳的好感情，更讓看慣了他場上殺氣騰騰模樣的球迷們瞬間融化。影片一曝光，立刻在社群平台上引發熱議。許多眼尖的日本網友甚至瘋狂猜測，這熟練的動作背後肯定有故事，紛紛留言笑稱：「這絕對是平常在家裡做給女兒看的動作吧！」、「女兒傻瓜實錘了！」這段長達數秒的「魔性遮臉殺」合輯，成了今日賽前最歡樂的社群亮點。面對這位連坐板凳都能搶盡版面的超級巨星，粉絲們在X上陷入了徹底的瘋狂。大批網友湧入官方貼文底下激動留言：「這招真的太狡猾（犯規）了啦！」、「這到底是什麼啦！太可愛了吧！」、「連WBC官方都親自認證，這支球隊感情也太好了吧」、「可以幫這個專屬姿勢取個名字嗎？」甚至有大批粉絲狂敲碗：「拜託大家，趕快把這個動作流行起來啊（笑）！」