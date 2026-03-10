我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前包機前往日本東京觀賞世界棒球經典賽，該趟包機行程從空軍松山基地指揮部起飛，引發外界關注是否涉及公器私用，卓榮泰在立法院強調，此行完全自費，包括隨扈機票也由他本人負擔，未動用任何公款。網紅陳沂認為「每個有繳稅的民眾都有資格管這件事」。陳沂今（10）日在臉書發文表示，卓榮泰搭乘包機從松指部出發，本身就引發外界對於「是否享有特權」的質疑，依一般行情來看，私人包機費用往往動輒上百萬元，甚至「單程可能就要一兩百萬」，因此相關費用來源自然會受到關注。她表示，一般民眾若要搭私人包機「可以從空軍松指部起飛嗎？」這樣的安排難免讓外界質疑是否涉及特權使用公共資源。陳沂也提到，卓榮泰質詢時表示行政院預算遭立法院大幅刪減，因此部分行程才採自費方式進行。對此陳沂反問「所以如果沒有被刪預算，本來是要報公帳去看球嗎？」陳沂也批評，若外界提出質疑就被貼上中共同路人標籤，恐怕更難平息爭議。她認為「把單據拿出來清清楚楚，有這麼難嗎?每個有繳稅的民眾都很有資格管這件事，那可是我們的納稅錢。」此事牽涉到公共資源與納稅人的權益，因此卓榮泰有義務要說清楚。