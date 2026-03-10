我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）預賽C組賽事今（10）日在東京巨蛋上演台捷大戰。已確定晉級8強的日本武士隊，在比賽前段受制於捷克隊投手群壓制，雙方僵持至8局才打破僵局。其中最令全場球迷沸騰的時刻，莫過於當家強棒村上宗隆（26歲）在8局下半轟出的滿貫全壘打，一舉奠定勝基，取得9：0領先。本場比賽前7局雙方維持0：0平手，日本隊在8局下半展開瘋狂攻勢。先是由佐藤輝明靠著觸身球上壘後，利用對手失誤跑回致勝第1分，隨後周東佑京接力揮出3分砲擴大領先。在2出局滿壘的關鍵時刻，村上宗隆面對捷克隊左投約翰遜（R. Johnson），精準鎖定一顆球速140公里的中間偏高直球，揮棒瞬間即展現全壘打英雄姿態。這球直接飛越外野看板，落入中外野大螢幕右側，這支滿貫全壘打不僅是村上在本屆賽事的首支安打，更幫助日本隊單局灌進9分大局。這支全壘打是村上宗隆自2023年WBC決賽對陣美國隊開轟以來，睽違3年再度於國家隊正式賽事中擊出全壘打，同時也是他代表侍日本隊出征以來的通算第8轟。村上宗隆在去年球季結束後，透過入札制度由養樂多隊轉戰MLB芝加哥白襪隊。即便正值旅美首年的適應期，村上仍毅然決定接受徵召。他感性表示：「只要有背負日之丸（代表隊）的機會，我絕對不會拒絕。這是一種值得自豪的榮耀，我毫無遲疑地選擇加入。」在進入正式賽前的強化試合及預賽前幾場比賽中，村上的狀態一度令人擔憂，先後在對陣台灣、韓國與澳洲的比賽中陷入沉寂。然而正如上一屆他在準決賽面對墨西哥揮出再見安打、決賽對美開轟的劇本一般，村上再次於關鍵時刻證明自己身為日本隊主砲的價值。隨著村上宗隆的打擊手感甦醒，日本武士隊將以C組全勝、分組第一的氣勢前往美國邁阿密，準備迎戰半準決賽的強敵。