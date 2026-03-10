我是廣告 請繼續往下閱讀

富二代染毒鬧事！台北市一名出身醫美與生技企業家庭的男子，因長期施用毒品與家人關係緊張。去年8月在住處情緒失控，竟持針筒逼近母親身邊特助並出言恐嚇。警方獲報到場將其帶回偵辦，台北地檢署認定其行為已足以令人心生畏懼，10日依妨害自由等罪嫌提起公訴。回顧整起事件，發生於2025年8月12日晚間7時許，大安分局敦化南路派出所接獲報案，指忠孝東路四段一處住宅內，有男子疑似因吸食大量毒品導致精神狀態異常。警方隨即派員到場處理，現場共有39歲由姓男子、其母76歲黃姓婦人，以及39歲林姓男子、60歲鄭姓女子等4人。由姓男子出身醫美、生技業家庭，其母在台北市經營多家生技與醫美相關公司。不過由男近年沉溺毒品，多次進出警局與地檢署。2025年6月間，他曾因施用毒品過量昏迷，被緊急送往國泰醫院搶救，隔日移送法辦，目前另案因施用毒品獲緩起訴處分，條件為接受戒癮治療。檢方調查指出，事發當時由男因母親請特助協助督促其戒毒，雙方因此產生衝突。由男情緒失控持針筒逼近特助並出言恐嚇，警方到場後將其上銬帶回。檢方認為其行為已對他人造成威脅與恐懼，依法提起公訴。