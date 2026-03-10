我是廣告 請繼續往下閱讀

由國立傳統藝術中心轄下臺灣歌仔戲中心所舉辦的「第二屆歌仔青世代」記者會，今（10）日在傳藝高雄園區舉行。第二屆歌仔青世代以「化合作用」為主題，透過公開徵選、專業陪伴與售票展演機制，扶植青世代創作者投入歌仔戲新編製作。本屆共有五個團隊入選，由五位青世代編劇與導演攜手十四位青世代演員共同創作。國立傳統藝術中心主任陳悅宜表示，近年觀察戲曲創作現場，雖然表演人才豐富，但在編劇、導演與音樂設計等製作群領域，年輕世代的參與與養成仍有深化空間。戲曲創作不同於現代劇場，編劇需理解戲曲韻味與語言節奏，音樂設計需掌握曲調特色，導演也必須熟悉鑼鼓點與表演節奏，才能讓演員與音樂相互呼應。因此，「歌仔青世代」正是從產業鏈前端出發的重要培育機制，希望培植編劇、導演與音樂設計等創作新血深入理解歌仔戲，成為未來戲曲創作DNA的一環。策展人徐亞湘表示，本屆以「化合作用」為核心精神，希望不同世代與創作角色之間不只是合作，而是在交流與磨合中逐步「化合」，形成新的創作能量。他指出，「化合作用」可以從四個層面來理解：首先是青世代演員與資深演員之間的對話與融合，其次是青世代編導與青世代演員之間的創作交流，再者是青世代創作者與戲劇顧問之間的專業對話，最後則是歌仔戲團隊與傳藝中心之間的合作與互動，共同促成作品的生成與發展。本屆五組團隊各自以不同題材與創作觀點回應當代社會與戲曲傳統，明華園戲劇團《狐說百妖》由戲劇顧問吳岳霖協助，以人與妖的邊界為核心，展開一場關於信念與選擇的東方奇幻冒險；毛斷計畫《趙氏孤女》在戲劇顧問林幸慧的陪伴下，從經典文本出發，以女性創作者視角重新拆解性別與權力結構，透過女小生行當辯證角色內外性別的張力；昭香戲劇團《雙面斌官》由戲劇顧問游富凱協力，回望17世紀臺灣歷史，在權力交錯與人性算計中鋪陳層層懸念。薪傳歌仔戲劇團《憐香惜玉》在戲劇顧問張啟豐的引導下，以輕喜劇形式進入性別、流言與真相的辯證現場；一心戲劇團《九命》則在戲劇顧問施如芳的陪伴下，攜手青世代創作者融合奇幻與懸疑元素，開拓歌仔戲敘事的嶄新觀看路徑。五檔作品題材多元、形式各異，呈現青世代創作者在傳統基礎上持續探索、轉譯與創新的活力。「第二屆歌仔青世代」將於5月23日至7月5日於高雄中山堂劇場進行售票演出。相關演出與售票資訊，請關注傳藝高雄園區官方網站，或洽詢臺灣歌仔戲中心。