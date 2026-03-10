我是廣告 請繼續往下閱讀

中華女足在小組賽最後一場面對印度展現強大進攻火力，靠著蘇育萱、陳昱嫀的先後建功，以及上半場傷停補時迫使對方門將自擺烏龍，最終以3：1擊敗印度隊。此勝也宣告中華女足順利以C組第二名的成績挺進8強，下一場將對陣強敵中國隊，只要獲勝就能直接帶走世界盃入場券。中華女足先發名單，門將王郁婷、張季蘭、蘇芯芸、許翊筠、松永早姬、吳愷晴、陳妗文、蘇育萱、陳英惠 (C)、陳昱嫀、黃可欣。開賽印度女足壓迫獲得一記角球，印度女足開出角球後，在中華女足門前險些造成危機，所幸最後黃可欣解圍。第4分鐘陳妗文右路起腳，球擦過門柱旁險些破門。第6分鐘印度女足快速反擊，古古洛斯 (Soumya Guguloth)右路門前起腳差點破門。第10分鐘陳昱嫀禁區內起腳被印度門將擋出。第12分鐘，印度女足後場傳球失誤，陳妗文截到球後右路傳中給蘇育萱，空門情況下蘇育萱推射得手，中華女足1比0領先。隨後雙方互有攻勢，印度主要靠搶到球後的反擊為主，給予中華女足防線不小壓力，34分鐘中華女足一次後場長傳，吳愷晴射門偏出球門外。37分鐘，黃可欣禁區外犯規給印度女足自由球，卡利揚(Manisha Kalyan)直接重砲轟門，經VAR檢查過，判定進球，雙方戰成1比1平手。上半場傷停補時，中華女足大腳往前傳找到陳昱嫀，面對門將一對一的情況下，陳昱嫀起腳被印度女足門將用臉擋出。隨後禁區內印度女足手球，中華女足獲得12碼機會，許翊筠主罰中柱，但球反彈回來到印度女足門將的背，反而彈進門內，中華女足2比1，這球最終算印度門將伊蘭伊班姆 (Panthoi Chanu Elangbam)的烏龍球。第50分鐘陳昱嫀傳給右路的陳妗文，個人帶球後傳中給黃可欣射門，可惜被印度女足防守球員擋下，54分鐘，中華女足發起攻勢，陳昱嫀前場拿到球，差點在門前製造與門將一對一機會。60分鐘，先發門將王郁婷因傷換下，換上程思瑜。62分鐘蘇育萱禁區內拿到球，一對一面對門將情況下破門，但可惜邊裁判定這球越位，進球不算。72分鐘，印度防守球員冒頂失誤，蘇育萱在禁區內起腳被擋出。74分鐘，陳妗文接獲隊友傳球，個人闖入禁區內起腳可惜球偏出門柱外。77分鐘，陳昱嫀接獲隊友傳球，一對一面對門將情況下推射破網，將比分改寫為3比1。80分鐘，中華女足換人，鄧霈璘、李翊汶上場，張季蘭、蘇育萱下場。同時因印度女足球員與門將互撞，比賽延遲將近5分鐘。傷停補時前，印度前鋒卡利揚兩次自由球射門，都被中華女足門將程思瑜給擋下，力保球門不失，終場中華女足以3比1取勝印度。中華女足獲勝後，以C組小組第二晉級到8強，8強的對手將遭遇中國，若8強能贏球將可獲得世界盃門票。中華女足總教練查克摩爾說：「這是一場非常、非常艱難的比賽。我首先想對印度隊表達我的敬意，他們是一支很棒的球隊，拼勁十足。是的。同時，我也要歸功於我的球員。他們的意志力非常堅強，即使在危急的情況下，依然能堅持踢出我們的風格，最終我們也如願取得了進球。你可以看到所有的數據，我們在每一個項目、每一個層面上都優於對方。但我真的非常感激球員們的努力，他們持續拼搏，表現得太棒了。」在八強賽中將面對中國隊，中國隊目前處於亞洲頂尖水平。查克摩爾說：「去年我們和他們踢過兩場比賽，一場在西班牙，另一場是在韓國舉行的東亞盃（EAFF）。當時我們以2比4輸了。雖然我們還有時間思考對策，但其實我們已經準備好了，我們已經準備好要如何對付他們。」賽後中華女足中場松永早姬表示：「我蠻高興，但是我的目標是今天的比賽進球，所以一點不甘心，但是我們的這個比賽贏，贏得很開心。進到8強非常開心，但是接下來的挑戰，對我們來說真的是個挑戰，然後他也知道這個舞臺是我們一直想要去努力的目標，所以我們會繼續努力。」許翊筠說：「這場比賽是展現我們實力的機會，印度也是一個很強勁的對手，可以感受到她們的企圖心，而我們每一個球員非常專注挺進8強，一起達到我們要的目標。」