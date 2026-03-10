我是廣告 請繼續往下閱讀

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽最終戰，今（10）日在東京巨蛋上演了一場充滿淚水與驚奇的傳奇謝幕。曾因三振大谷翔平而聞名全球的捷克先發投手薩托利亞（Ondrej Satoria），在個人國家隊生涯的最後一戰中，再次展現他的「魔球」威力。他先發 4.2 局無失分的熱血表現，徹底讓日本打線熄火，退場時全場日本球迷起立喝采，薩托利亞也忍不住紅了眼眶。最終日本還是在周東佑京以及村上宗隆開轟下，以9：0力退捷克，不僅收下小組賽4連勝，也寫下跨界11連勝紀錄。由於日本隊已提前鎖定分組第一晉級，今日大谷翔平、近藤健介等主力休兵，由森下翔太、佐藤輝明、小園海斗等新生代強打領銜。然而，這群正值巔峰的職業好手，卻拿薩托利亞那顆不到130公里的直球與極具速差的變速球毫無辦法。薩托利亞今日展現了極致的控球藝術，首局雖被佐藤輝明敲出二壘安打，但他隨即穩住陣腳，讓村上宗隆、吉田正尚無功而返；四局下，即便面臨一、三壘有人的失分危機，他仍強心臟地讓周東佑京擊出內野滾地球力保不失分。直到五局下，薩托利亞受限於 65球的投球限制，在解決森下翔太後功成身退。總計他今日主投4.2局、飆出3次三振、無失分，離場時現場 4 萬名球迷不分國籍齊聲歡呼，薩托利亞在鏡頭前眼眶泛紅，為自己的棒球生涯畫下最完美的句點。儘管薩托利亞與捷克中繼投手聯手封鎖日本隊長達7局，但日本隊仍展現出強大韌性。8局下，佐藤輝明遭保送後，利用若月健矢的二壘安打與對手守備失誤率先破蛋。隨後日本隊打線徹底甦醒，周東佑京揮出決定性的右外野3分全壘打，「村神」村上宗隆更在滿壘時補上一發滿貫砲。日本隊單局灌進9分大局，最終以9：0完封捷克，再一次完成預賽4戰全勝的壯舉。此外，日本隊先發高橋宏斗主投4.2局、飆5K、無失分，搭配宮城大彌、金丸夢斗、北山亘基的優質牛棚接力，聯手完成完封勝。完成東京預賽後，達成跨界11連勝紀錄的日本將馬不停蹄搭乘包機前往美國佛羅里達州，準備迎接台灣時間15日展開的準決賽。