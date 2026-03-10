我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宜蘭冬山10日發生車禍，一輛皮卡左轉時遭直行大貨車攔腰撞上，整車失控衝進路旁民宅騎樓，撞毀兩輛車並造成鐵捲門凹陷。（圖／民眾提供）

宜蘭縣今（10）日發生一起驚險車禍！事發於冬山鄉，一輛藍色皮卡車行經永和路，準備左轉進入永興路一段時，遭一輛直行的大貨車攔腰撞上。由於撞擊力道猛烈，皮卡車瞬間失控衝向路旁民宅騎樓，不僅撞毀停放的兩輛汽車，也將鐵捲門撞到凹陷變形，現場一片凌亂，皮卡車駕駛受傷送醫。救護人員接獲通報後迅速趕抵現場，將手肘受傷的游姓皮卡車駕駛送往醫院治療，所幸並無生命危險。警方初步調查，雙方駕駛酒測值均為零，疑似因天雨路滑加上未注意路況而導致事故發生，詳細肇事原因仍待進一步釐清。監視器畫面顯示，皮卡車遭大貨車撞擊後整輛車被彈飛，強大衝擊力不僅波及騎樓下停放的車輛，還一路衝進民宅騎樓，車體零件與碎片散落一地，場面相當驚人。遭波及的民宅屋主蔡先生回憶，當時聽到一聲巨響，出門查看才發現整輛車已衝進騎樓，甚至波及室內桌子。所幸該處平時作為辦公室使用，事發當下屋內並無人員，否則後果恐不堪設想。警方也提醒，行經無號誌路口時應減速慢行，支線道車輛須禮讓幹線道車輛先行，確認安全無虞後再通過，以避免類似事故再次發生。