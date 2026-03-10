我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞警方再度偵破跨境毒網，於吉隆坡住宅區查獲逾3公噸冰毒，黑市價值高達1億7000萬令吉（約新台幣13.18億元）。這是馬來西亞今年第二大毒品案，也反映出販毒集團正利用民宅、貨車與分散據點作為掩護，試圖透過「去中心化」的倉儲模式躲避執法單位追查。武吉阿曼毒品罪案調查部總監胡申奧馬汗指出，警方於3月2日在快樂花園一處排屋展開突擊，現場發現兩名華裔男子正將大批冰毒搬上羅里。隨後在屋內與另一處搜查地點，共查獲3千多包冰毒。警方研判，該集團刻意選擇一般住宅區以降低工業區過於醒目帶來的風險。這批毒品一旦流入市場，受影響人次預估達1700萬，顯示該據點具備巴生谷甚至更大區域的供應能力。此案規模僅次於今年2月沙巴的歷來最大毒品案。當時集團利用「機械設備」名義報關，透過海運跨州運毒，結合港口物流、陸路運輸與住宅藏毒的複雜犯罪模式。根據副總理阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）公布的數據，2025年查獲毒品總值高達31.9億令吉（約新台幣247億元），遠高於2024年的水平，反映出跨境販毒威脅正持續升溫，冰毒依然是主要的查緝對象。近期馬來西亞警方接連破獲疑似毒品加工實驗室與大麻分銷案，展現出執法重心已從終端逮捕轉向打擊非法製毒、物流中轉與集團資產。隨著當局針對幕後主嫌與資金流向進行深挖，未來對住宅藏毒與貨櫃轉運網絡的掃蕩力道將進一步提升。