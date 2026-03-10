我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國政局在大選後迅速移動。阿努廷主導的泰自豪黨（Bhumjaithai Party）已與15個政黨敲定執政架構，新政府陣營合計掌握292席，為後續推選總理與內閣組成奠定穩固基礎。隨著國會將於3月14日由泰王主持開幕，外界關注的焦點反映出新聯盟如何透過部會整併、降電價與鬆綁投資審批，回應泰國經濟與行政效率的壓力。阿努廷（Anuthin Chanwirakun）於3月8日表示組閣工作已完成「99.99%」。曝光的分配方案顯示，新內閣共36人，泰自豪黨將拿下26個正副部長職位，幾乎全面主導政府權力配置。阿努廷擬引入技術官僚，如外傳由專業人士兼任財政、商務與外交部副總理，顯露出新政府試圖在政治分配之外，強化對市場與國際社會的穩定訊號。新政府預計推動四項優先政策，包括整併觀光與文化部以發揮文化觀光效應，並推動《許可和公共服務便利法案》，建立一站式審批系統。此外，《地方發展法案》將允許民眾指定30%稅款用於支持家鄉發展，表現為提升地方財源透明度的重要嘗試。在民生方面，新政府計畫將家戶用電前200度上限壓低至3泰銖，並推動電力市場自由化，這反映出其對生活成本壓力的直接回應。3月14日開幕典禮後，預計於19日推選新總理，阿努廷預料將順利過關。15黨聯盟雖然在席次上表現出強大優勢，但內部利益協調與部會權責重組的成效，才是新政府能否站穩腳步的真正考驗。從目前局勢來看，阿努廷不只是在贏得一場選舉，更是在試圖用一個高度集中的執政聯盟，重塑泰國接下來幾年的政策節奏。只是15黨聯盟雖然席次漂亮，內部利益協調、部會權責重組，以及降電價與行政鬆綁能否真的落地，才是「阿努廷2.0」能否站穩腳步的真正考驗。