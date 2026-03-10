我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞檳城一名4個月大的男嬰，在醫院附設托兒所內被發現失去意識，送醫搶救後仍宣告不治。由於家屬檢視監視器後強烈質疑涉及不當對待，警方目前已逮捕兩名20多歲女員工，並援引刑法第302條以謀殺方向展開調查，引發社會高度關注。男嬰海依哈里（Hayl Haarith）於3月9日凌晨在詩布朗再也醫院附設托兒所被發現昏迷。當時男嬰母親正於院內值夜班，卻在凌晨接獲孩子出事的噩耗。家屬受訪時表示，查看監視器畫面後懷疑男嬰曾遭虐待，並透露該處先前曾傳出其他家長反映孩子疑似被打耳光。男嬰遺體已送交解剖以確認確切死因。檳城總警長指出，警方已向法院申請延扣涉案員工，並將案件性質從意外死亡提升至謀殺罪追查。涉案的24小時托兒所原本是為輪班醫護提供育兒支援，如今爆發疑似虐待致死案，讓人質疑醫院附設托育中心的監管與照護標準是否存在巨大漏洞。根據馬來西亞法令，所有托育中心均須向社會福利局註冊，但實際照護流程的透明度仍備受質疑。這起案件再度提醒家長，除了考量接送便利性，托育機構的人員配置與監視器管理制度更表現為保障幼兒安全的最後防線。當法律保障的照護場所變成悲劇現場，政府對托育人員素質的審查力道反映出其保護兒少權益的決心。