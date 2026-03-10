我是廣告 請繼續往下閱讀

美國、以色列對伊朗發動襲擊，中東戰火延燒，各國也都密切關注戰情發展。中國官媒《環球時報》昨報導稱，「特拉維夫全面停電」，以色列發電站遇襲，但以色列駐華大使館今（10日）打臉「不實報導」，引發中國網友嘲諷。中國《環球時報》９日15時9分，在社群媒體「微博」發文，稱「特拉維夫全面停電」、「以色列最大發電站遭襲」，報導稱：「據以色列媒體最新消息，以色列最大發電站──哈代拉的奧羅特·拉賓遭襲，導致特拉維夫全面停電」。該快訊至少有90萬次觀看。不過，以色列駐華使館今12時43分在微博發文，截圖《環球時報》該篇貼文，寫上斗大的四個字：「不實報導」，打臉中國官媒報導。以色列大使館的貼文獲得逾3000人點讚、近500則留言，許多中國網友也都嘲諷自家官媒：「耻辱」、「环球的东西怎么能信？」「球时报老谣棍了」、「对看那个账号和不看的人都用不着解释」、「环球还真给删了」、「你说的真不真我不知道，但是环球说的要三思而不信」。不過也有中國網友留言，要以色列使館拿出當地民眾正常生活的照片。目前，《環球時報》微博已經將該貼假訊息貼文刪除，微博上「特拉維夫全面停電」的話題也僅有少部份網友仍在討論，並無其他媒體報導。另據巴基斯坦媒體《伊斯蘭堡時報》9日引述消息來源稱，伊朗連夜對以色列能源設施發動飛彈襲擊，擊中以色列最大的奧羅特·拉賓發電廠，該發電廠供應以色列約20%的電力，據稱造成特拉維夫大規模停電，社群媒體上的影片也顯示特拉維夫部分地區陷入黑暗，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱對此次行動負責。不過報導僅提到以色列國防軍稱防空系統攔截了大部分飛彈，但仍有一些飛彈躲過攔截造成傷害，並未證實有大規模停電狀況發生。