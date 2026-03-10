我是廣告 請繼續往下閱讀

東南亞今年初夏恐怕不只熱，還會「熱得很貴」。最新氣象展望顯示，東南亞多數地區在3到5月將出現異常高溫，偏偏此時中東戰火擾亂了液化天然氣（LNG）供應與航運。這項變數讓仰賴化石燃料發電的區域國家，同步面臨用電激增、燃料變貴與電網承壓的三重挑戰。東協專業氣象中心（ASMC）指出，2026年3月至5月，印尼、馬來西亞等地將率先感受到異常高溫，熱區隨後向泰國與越南北部擴大。與此同時，世界氣象組織（WMO）也證實全球陸地普遍偏暖，這是一場大尺度的季節性升溫趨勢，而非短期波動。高溫伴隨降雨分布不均，電力與水資源壓力可能在初夏同步浮現。能源端的壓力表現為供應鏈的實質緊縮。受中東戰火影響，卡達上週暫停主要出口設施，導致亞洲買家被迫轉向高價的現貨市場。越南與泰國已急尋3、4月到港的貨載以應對電網需求；新加坡更有超過4成天然氣依賴卡達，若停供時間拉長，第二季電價勢必上升。這反映出東南亞不只要解決「電量供應」，更得面對「電力通膨」的現實。東南亞接下來幾個月將同時迎來氣候與能源的雙重壓力測試。若高溫持續、天然氣供應又遲遲未穩，區域內原本就依賴天然氣與化石燃料發電的國家，恐怕將進一步面臨發電成本上升、電價波動加劇，甚至牽動食品、交通與整體通膨表現。這個初夏，東南亞最怕的恐怕不是單純天氣熱，而是熱到整個能源系統都跟著發燙。