台塑因上游原料供應受戰事干擾，已向客戶發出不可抗力通知，成為這波中東局勢衝擊下，台塑集團內繼台塑化之後、第二家表態啟動應變的公司。台塑表示，主要是美伊衝突影響荷莫茲海峽航運，導致原料運輸時程出現變數，後續將與客戶協商，PVC、PE、PP等產品供應不排除受到影響。台塑化供應的乙烯、丙烯等上游石化原料，正是台塑主要生產所需，一旦上游供應吃緊或減產，中下游自然也會連帶承受壓力。台塑總經理林勝冠證實，公司已對客戶發出通知，目前來看，台塑認為3月原料與產品供應還沒有太大問題，真正需要密切觀察的是4月之後的變化。不過，同屬台塑集團的南亞與台化目前尚未跟進發布不可抗力通知。林勝冠也坦言，當前最大問題是油價與原料報價幾乎難以預測。由於國際原油供應充滿變數，下游石化產品現階段報價相當棘手；若戰事突然降溫甚至結束，油價也可能快速回落，屆時庫存與報價風險都會立刻浮現。雖然近期客戶端確實出現少量補貨動作，但整體觀望氣氛仍重。至於外界關心戰事推升石化品價格，是否有助台塑營運，台塑則認為關鍵還是要看利差變化。若上游乙烯等原料漲幅過快，而下游產品價格跟不上，反而未必能享有實質收益；只有當下游報價漲幅高於原料成本，獲利空間才有擴大的可能。