2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊雖然沒能拿到8強門票，但在台韓大戰上展現強大韌性，扳倒韓國隊，寫下歷史，屢屢建功的台裔美籍好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）人氣暴漲，他的老婆漢娜（Hanna Fairchild）最新發文中再度秀出中華民國國旗，以及珍珠奶茶，暖心喊：「為team Taiwan感到驕傲！」
貼台灣國旗、高舉珍奶 漢娜喊Team Taiwan
費仔美女老婆漢娜今（10）日更新IG，分享於東京巨蛋為老公及中華隊加油的庫存照片，有拿著費仔應援毛巾、放送飛吻、比手指愛心，以及高舉珍珠奶茶和中華隊吉祥物「歐告」等，一樣滿滿台灣味。
漢娜在配文寫下：「world baseball classic 2026 • so proud of my husband and team Taiwan!（2026世界棒球經典賽，我為我的老公和中華隊感到驕傲）」文末附上一面中華民國國旗的符號，網友看了感到親切，「大嫂以後常來台灣玩！順便帶個一打歐告回美國」、「我們都是妳的粉絲！妳的家人真好，台灣永遠歡迎妳！愛你」、「謝謝妳支持台灣！」
費仔老婆還有學霸身分 紐約大學碩士畢業
29歲費仔去年11月娶回漢娜，據悉，兩人愛情長跑多年，費仔當時還發文向老婆告白，「我娶了我最好的朋友、旅行規劃師，還有電影劇情解說員，我真是個幸運的男人。」而如此讓費仔傾心的漢娜，留著一頭金色長捲髮、身材凹凸有致，加上灰藍色的電眼，完全就是標準的美式風格辣妹。
漢娜不僅長得漂亮又嫁得好的，學歷也很傲人，她2023年5月分享一張身穿紫色碩士袍的照片，背景是洋基體育場，該處也是紐約大學多年來舉辦全校畢業典禮的傳統場地，漢娜當時在貼文中也有標記NYU校名，而她的碩士袍露出黃色頸巾，代表漢娜應該畢業於科學相關學系，由此可見漢娜是標準的正妹學霸。
hanna fairchild IG
