空軍飛官辛柏毅今年1月初，駕駛F-16V戰機執行夜間訓練時在花蓮外海失聯，至今仍下落不明。但近日臉書上竟出現不明人士盜用辛柏毅的名字，創立新帳號並發文聲稱「自己還活著等待救援」內容相當離譜。對此，辛柏毅的妻子悲痛發文怒斥，直言這樣的行為「是在傷口上撒鹽」，更痛批冒名者「真的不怕遭天譴嗎？」飛官辛柏毅執行任務時，發生意外後失聯，相關單位持續搜救，家屬也承受巨大悲痛，而辛柏毅的妻子時常在社群平台上發文思念丈夫，對於假帳號冒名辛柏毅發文，稱「自己還活著」，辛柏毅妻子說自己看了無能為力，這些行為都像是在傷口上「瘋狂撒鹽與加害」。她也透露事件發生後，還有人肉搜她的個人資料並持續傳騷擾訊息，身心俱疲。辛柏毅的妻子提到，網路上不乏對她的指責與公審，有人罵她「沒有良心的辛太太」，甚至指控她不在乎辛柏毅的安危。面對這些批評，她坦言都默默吞下，但這次的冒名帳號卻讓她無法再沉默，她呼籲網友如果看到這個假冒「辛柏毅」的帳號，希望能幫忙檢舉，避免更多人受騙或再次傷害家屬。遭遇種種網路攻擊與惡意騷擾，辛柏毅的妻子仍在最後寫下：「雖然你對我失約了，但我仍舊會等著你，等你回來帶我去拍那套我們來不及穿的白紗。」短短文字流露出對丈夫的深情與等待，也讓不少網友看了心疼不已。