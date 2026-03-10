我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透今（10）日晚間再度開獎，根據台灣彩券公司公布的派彩結果，1注獨得1億元頭獎，由苗栗縣竹南鎮的「金元彩券行」所開出。彩券行代理人羅小姐受訪時表示，由於鄰近竹南科學園區，有可能是科技園區的員工中獎。此外，她也透露，每天出門會去住家的土地公廟拜拜，還有去年開始店裡就有放一尊小財神，也開過很多次刮刮樂百萬大獎，電腦型彩券則是第一次開出頭獎。第115000034期大樂透今日晚間開獎，開出的中獎號碼為5、11、29、37、43、47，特別號10，台彩也在晚間10點公布派彩結果，這期頭獎有1注中，可獲得1億元獎金，並由苗栗縣竹南鎮頂埔里中華路133號1樓開出的「金元彩券行」開出。彩券行代理人羅小姐晚間受訪時則指出，由於鄰近竹南科學園區，顧客以科技園區的員工，也就是這些科技新貴居多，再來是路過的民眾，還有就是當地居民，雖然不知誰中了大樂透頭獎，但她覺得有可能是科技園區科技新貴中獎。此外，她也透露，每天出門都會先到住家附近的土地公廟拜拜，還有去年參加台彩課程有獎徵答時，她因為答對題目，台彩送了一尊小財神，並放在店裡面，也發現開獎機率變多，不僅多次開出刮刮樂百萬大獎，今日又首次開出電腦彩券頭獎，還是1億元大樂透頭獎，真的非常開心。