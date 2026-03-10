我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨新北市議員參選人何元楷今（10）日上午在立委羅智強與議員楊植斗的陪同下，前往新北市黨部完成初選登記。羅智強現場特別贈送「大聲公」，象徵傳承為民發聲的戰力，並盛讚何元楷是具備「忠肝義膽」且歷練完整的青年戰將；楊植斗則力挺這位昔日戰友，強調何元楷擁有台北市政府文化局機要及雙北市政經驗，是能為汐止、金山、萬里帶來新氣象的人才。何元楷表示，感謝「師父」羅智強與「師兄」楊植斗一路提攜，過去曾任台北市長蔣萬安幕僚、桃園市長張善政發言人，現任羅智強國會辦公室主任，具備深厚的國政與市政實務經驗。這段時間也獲得葉元之、王鴻薇、陳菁徽等多位立委前輩支持陪同掃街，何元楷深受鼓舞，未來若能順利進入議會，絕對會以「使命必達」的精神，為鄉親謀福利，確保服務無縫接軌。現場還有支持者送上親手編織的「黑馬」，預祝何元楷成為選戰中表現亮眼的黑馬。羅智強指出，何元楷在大罷免時期勇於站出來為黨內同志挺身而出，這份特質正是國民黨新生代所需的能量。他呼籲汐止、金山、萬里的鄉親，接到民調電話時唯一支持何元楷，為國民黨留住實力堅強的優秀青年。