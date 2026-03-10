我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運中山站去年發生張文攻擊事件，造成多人死亡、受傷，今（10）日傳出疑似有人持刀的消息，捷運警察接獲通報後不敢大意，立即派員到場處理，大批警力也趕往現場戒備。經全面清查後，未發現有人持刀或其他異常情況，初步研判為誤報，捷運系統運作未受影響。捷運警察表示，事件發生於列車上旅客間發生糾紛，有人聲稱對方身上攜帶刀械，警方獲報後迅速到場，並針對中山站站體及周邊區域進行全面搜索與查證。不過經確認現場並未發現刀械，也沒有民眾受傷，現場秩序平穩，未出現驚慌或踩踏情形。警方指出，報案人事後也改口表示，當時看到的是「有人爭吵」，並非有人亮刀，因此研判為誤報。不過為確保公共運輸安全，警方仍持續加派警力巡查並加強站體維安。捷運警察隊也呼籲，若民眾發現可疑或突發狀況，應保持冷靜，可就近向站務人員反映或撥打110報案，同時避免轉傳未經查證的訊息，以免引發不必要的恐慌