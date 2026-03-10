我是廣告 請繼續往下閱讀

鴻海10日晚間代子公司鴻揚創業投資公告，已於2月26日至3月10日期間處分群創86957張，平均每股處分價格約28.46元，交易總金額約24.74億元，已實現利益約16.33億元。隨著這波持股出清，鴻揚創投目前對群創持股幾乎全數退出，僅剩1541股。鴻海表示，這次處分群創持股，主要是基於實現投資利益考量，屬於透過其他綜合損益按公允價值衡量的金融資產投資操作。若依取得成本計算，截至處分日，相關利益已列入年度未分配盈餘。依照IFRS 9會計規範，這次認列的已實現利益中，約有近6.5億元是由2025年度其他權益轉列，另有9.83億元列入今年度其他綜合損益。鴻揚創投自去年12月30日至今年2月25日，也已先行處分群創約4.34萬張，若加計這次賣出的8.69萬張，累計已處分群創近13.04萬張，合計交易總金額達35.12億元，已實現利益約22.51億元。群創近期股價相對抗震，今日一度觸及29.9元，創下2021年來新高。