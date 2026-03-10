我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗在最高領袖哈米尼遭美國與以色列擊斃後，選出哈米尼次子穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）出任新任領袖。美國總統川普（Donald Trump）直言對這個人選並不滿意，不相信他能安穩生活，不過他也透露，聽說伊朗很想對話，「有可能，取決於條件」。川普曾公開表示，穆吉塔巴的任命是「重大錯誤」，質疑這個安排能持續多久，並在接受《紐約郵報》採訪時直言，對穆吉塔巴並不滿意。《華爾街日報》引述前任與現任美國官員說法報導，美方核心要求包括伊朗終止核計畫，川普已經告訴幕僚，如果穆吉塔巴拒絕配合美國要求，他會支持殺害新任伊朗最高領袖。川普10日接受福斯新聞專訪，直言「我不相信他能安穩的生活下去（I don't believe he can live in peace）」。對於華府是否可能與德黑蘭進行談判，川普透露，「我聽說他們很想談」，他也表態説，「有可能，取決於具體條件，有可能吧，有這個可能而已......我們其實沒必要再多說什麼，只要仔細想想，不無可能。」川普在專訪時也再次提到美以聯合作戰的成功，「這麼早就取得這樣的結果，遠遠超出了預期」，當美軍與以色列率先攻擊伊朗時，摧毀伊朗50%的導彈，如果沒有這樣做，戰鬥會更加艱難。川普用西部槍手對決形容説，「沒有其他總統有膽量這麼做……我不想讓一個五年或十年後不具勇氣的總統來做這件事。這就好像一個神槍手（gunslinger）的處境，就看誰先拔槍」。他也說，如果再等三天，可能就會遭到伊朗攻擊。至於伊朗，川普坦言，「最令我吃驚的事情之一就是他們攻打了並未襲擊他們的國家」，他認為伊朗若真有核彈會用在以色列身上與中東其他地區，甚至用來攻打美軍，只是難度很高。