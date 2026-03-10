我是廣告 請繼續往下閱讀

南投杉林溪森林遊樂區發生遊園車墜谷意外，造成1死7傷悲劇，金管會保險局今（10）日表示，雖然肇事遊園車「無車牌」，不適用強制汽車險契約，但受害者家屬與傷者仍可向「汽車交通事故特別補償基金」申請補償，賠償金額比照一般強制險，即身故理賠上限200萬元、體傷醫療是20萬元。至於園區責任部分，保險局指出，杉林溪遊樂事業公司有投保「公共意外責任保險」，但具體的承保保險公司名稱及保額等營業資訊，不便代為公開，而啟動理賠需確認「依法應付賠償責任」，還需透過司法進一步釐清，目前承保公司已主動啟動保戶關懷措施，保險局也會持續追蹤案件進度，適時提供相關協助，確保受災民眾的理賠權益不受損。保險局也解釋，根據金管會與交通部公告的「強制汽車責任保險契約範圍」，遊園車只在園內負責接駁使用，不符合交通部強制汽車責任保險契約投保的車種，但仍屬於《強制汽車責任保險法》的屬於「非依軌道行駛、具運輸功能之路上動力車輛」。為保障受害人，這類事故的乘客或車外第三人，若受到損害，可比照強制險金額向「財團法人汽車交通事故特別補償基金」申請補償，身故給付每人最高200萬元，傷害醫療給付每人限額20萬元。至於車輛未繳保費卻由基金賠付的公平問題，保險局說明，汽車交通事故特別補償基金在給付補償金後，若確認園區方有應負的損害賠償責任，基金將會依法行使「代位追償權」，向業者追討相關款項。