中華隊雖無緣WBC世界棒球經典賽複賽，但2勝2敗成績仍打出國人感動，因「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）老婆漢娜（Hanna Fairchild）一句超級可愛而爆紅的「歐告娃娃」，在CPBL官網賣到缺貨，官方今（10）日緊急宣布，「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品將再度開放販售，並採限量追加方式供球迷搶購，《NOWnews》幫您整理出販售時間、商城連結等資訊，趕緊手刀筆記下來，準時搶購吧！
「歐告娃娃」是什麼？意外爆紅原因曝光
「歐告娃娃」是以台灣犬為原型，象徵Team Taiwan的吉祥物，本屆WBC期間，因中華隊球員好表現，搭配費仔老婆漢娜比賽期間手持歐告娃娃拍照，上傳到個人IG上而迅速竄紅，許多印上「歐告」的周邊商品都熱賣中，「歐告娃娃」本體則賣到缺貨。
「歐告娃娃」緊急加開：販售時間、地點、款式一次看
中職官方今日宣布，由於眾多球迷都有購買需求，為了不讓球迷留下遺憾，官方緊急加開產線製作，「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品也將再度開放販售。
追加販售日期將於3月11日中午12時、至3月13日23時59分，於CPBL官方商城開放預購，商品包含「歐告鑰匙圈」與「歐告布偶」，配色則有主場白與客場黑，每一款式與配色都各自追加5000個，以每人限購2個方式販售。
⚾販售時間：3月11日12：00－3月13日23：59
⚾販售商城：CPBL官方商城
⚾販售款式：歐告鑰匙圈、歐告布偶（主場白、客場黑）
⚾販售數量：各款式5000個（最後機會）
⚾購買規則：每人限購2個
我是廣告 請繼續往下閱讀
「歐告娃娃」是以台灣犬為原型，象徵Team Taiwan的吉祥物，本屆WBC期間，因中華隊球員好表現，搭配費仔老婆漢娜比賽期間手持歐告娃娃拍照，上傳到個人IG上而迅速竄紅，許多印上「歐告」的周邊商品都熱賣中，「歐告娃娃」本體則賣到缺貨。
中職官方今日宣布，由於眾多球迷都有購買需求，為了不讓球迷留下遺憾，官方緊急加開產線製作，「2026 TEAM TAIWAN」歐告系列商品也將再度開放販售。
追加販售日期將於3月11日中午12時、至3月13日23時59分，於CPBL官方商城開放預購，商品包含「歐告鑰匙圈」與「歐告布偶」，配色則有主場白與客場黑，每一款式與配色都各自追加5000個，以每人限購2個方式販售。
⚾販售時間：3月11日12：00－3月13日23：59
⚾販售商城：CPBL官方商城
⚾販售款式：歐告鑰匙圈、歐告布偶（主場白、客場黑）
⚾販售數量：各款式5000個（最後機會）
⚾購買規則：每人限購2個
更多「2026經典賽」相關新聞。