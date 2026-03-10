我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續延燒，牽動全球股市。美股在昨日收漲後，10日開盤變動不大，道瓊工業指數下跌62點或0.1%、標普500指數在平盤附近波動，那斯達克上漲0.2%。油價也回落到約85美元上下。截至美東時間上午11時，美股由黑翻紅，道瓊工業指數上漲241.79點或0.51%，暫報47,982.59點；標普500指數上漲26.22點或0.39%，暫報6,822.21點；那斯達克指數上漲141.83點或0.62%，暫報22,837.77點；費城半導體指數上漲155.40點或1.99%，暫報7,965.80點。個股部分，台積電ADR上漲0.89%、輝達上漲1.48%、特斯拉上漲1.38%、蘋果上漲0.49%。近期瘋漲的油價於週二跌破每桶90美元。西德州中級原油（WTI）期貨下跌10.54%，交易價格約為每桶84.78美元；布蘭特原油（Brent）下跌9.05%，至每桶84.67美元。美國財經媒體CNBC報導，川普在週一晚間表示，在達成軍事目標方面取得重大進展，強化了他早前關於軍事行動可能很快結束的言論。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）10日也表示，「今天將是我們在伊朗境內發動打擊強度最高的一天」，同時宣稱伊朗「輸得很慘」。投資機構Ninety One的全球自然資源主管古登（Paul Gooden）在週二上午的一份報告中指出，如果市場中斷時間延長，油價可能會飆升至每桶120美元以上，「油價可能會進一步飆升，直到高物價開始抑制需求。屆時消費者和企業將改變行為：減少開車、減少飛行或轉向替代能源。這種『需求破壞』的過程，在歷史上一直是物價持續飆升的自然天花板。」七大工業國組織（G7）的財政部長將週二上午舉行會議，討論釋放戰略石油儲備的可能性。