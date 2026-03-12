我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有不少球迷認為阿德巴約（Bam Adebayo）昨戰刷出的83分，與科比（Kobe Bryant）當年的81分成就根本無法比。（圖／路透／達志影像）





NBA邁阿密熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo），昨戰面對華盛頓巫師豪取83分，打破由科比（Kobe Bryant）寫下的史上第2高、81分成就，但阿德巴約第四節末的「刷分行為」也引發爭議，有球迷翻出過去湖人助理教練布萊恩·蕭（Brian Shaw）講述的一段故事，科比2005年交手金塊一戰，前三節就轟下62分，但第四節拒絕上場刷分，並霸氣喊道，「下次需要的時候我會再拿。」結果1個月後，他就攻下單場81分，率隊逆轉暴龍取勝。阿德巴約昨戰上場42分鐘，靠著打破紀錄的43罰36中，搭配22投7中三分，刷出83分硬是打破科比成就，尤其是第四節，阿德巴約體力透支下投籃命中率下降，甚至投出麵包，導致熱火全隊防守時瘋狂對巫師犯規，幫他爭取更多得分機會。而巫師方也盡全力擺爛，不僅未包夾阿德巴約，更在他持球時多次犯規，末節最後3分鐘，在比分差距超過20分情況下，兩隊上演罕見的罰球大戰，讓球迷全都看傻眼。相比阿德巴約刷出83分，打破科比81分成就，過去科比81分紀錄片中，湖人助理教練布萊恩·蕭就曾透露一段81分之前的小故事，展現出科比對於追求數據的淡然態度。2005年12月，科比率隊面對當時還叫做小牛的獨行俠，僅用三節時間就轟下62分，該戰他手感火燙，31投18中、投籃命中率高達58.1%，一個人的得分甚至超過小牛全隊的61分。由於湖人已經取得34分領先，總教練傑克森（Phil Jackson）請布萊恩·蕭去詢問科比第四節是否還想上場，「你還想再打幾分鐘，試著拿到70分嗎？這過去沒有多少人能達成這個成就。」，布萊恩·蕭回憶道，「結果他抬頭看了一下記分板，回頭跟我說：『不用啦！之後有需要的時候我再拿就好了。』」最後科比也兌現承諾，在一個月後的1月22日，科比面對暴龍一戰，上半場攻下26分，但眼見球隊前三節幾乎處於落後局面、最大分差達18分情況下，率隊於末節力挽狂瀾，科比最終攻下81分、包含下半場的55分，率隊上演大逆轉，以122：104取勝。科比全場僅獲得20次罰球，他命中其中18分，其餘63分都是實打實的進球，投籃方面總計46投28中，命中率高達60.9%，而阿德巴約昨戰則只投進20球，命中率為46.5%，雙方差異顯而易見。