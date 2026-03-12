我是廣告 請繼續往下閱讀

根據美國媒體《Heavy》體育記者哈佛德（Joey Haverford）報導，NBA看板球星詹姆斯（LeBron James）根本不可能去勇士，今夏合約到期後，考量的球隊只剩下留在洛杉磯湖人，以及回歸老東家克里夫蘭騎士，展開退休告別旅程，哈佛德在報導中也透露，「若湖人無意續約詹姆斯，騎士對於舉辦退休之旅也沒興趣，詹姆斯也不排除直接宣布退休。」隨著41歲的NBA看板球星詹姆斯預計在今年夏天進入自由市場，他的職業生涯下一步也成為焦點。雖然湖人仍希望能留下詹姆斯爭冠，但球隊方向，已轉以由「新門面」唐西奇（Luka Doncic）為核心建隊，對於是否留下詹姆斯，球團內部形成兩派意見，一切都還充滿變數。目前普遍認為，詹姆斯若不續留洛杉磯，極大機率會回到家鄉球隊克里夫蘭騎士打球，為偉大生涯最後一季的退休之旅鋪路，但若騎士球團並無意願，詹姆斯也可能今夏就會無預警宣布退休，結束23年職業生涯。至於日前詹姆斯也可能加入勇士，與柯瑞（Stephen Curry）聯手爭冠的消息，仍僅止於謠言。《Lakers Daily》引述消息人士報導，也稱詹姆斯身為自由球員後，只會認真考慮湖人與騎士「去勇士隊搞一場告別之旅完全沒有意義。他的選擇只有湖人、騎士，或是退休。」湖人方面，他們雖然仍可留下詹姆斯，但需求已從過去的不能失去，轉變為可考慮。主要原因在於薪資壓力，報導指出，湖人目前的優先任務是尋找能與唐西奇完美搭配的新戰力，而里夫斯（Austin Reaves）預計將獲得一份巨額合約，成為隊內薪水第2高的超級巨星。詹姆斯若想留在湖人，可能必須接受降薪，好讓湖人有空間補強，不過能在熟悉的地方，與大兒子布朗尼（Bronny James）並肩作戰，仍是他留隊的一大誘因。至於騎士，作為隊史最偉大的球員，詹姆斯在2016年帶領騎士奪得隊史唯一一座總冠軍。若能回到一切開始的地方結束職業生涯，這將是最具傳奇色彩的英雄式結尾。尤其考量到騎士在最近詹姆斯客場造訪時，給予其英雄般的致敬，彷彿在為他的回歸鋪路，但騎士實際上也面臨財務挑戰，季中交易截止日前換來哈登（James Harden），休賽季與其提前續約，成為今夏制服組最大重點，詹姆斯若想加盟，可能需要接受接近老將底薪的合約。而騎士若加入詹姆斯，實際上也能匹配現有陣容，包含哈登、米契爾（Donovan Mitchell）為後場核心，搭配雙塔莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen），詹姆斯可以回歸熟悉的小前鋒之位，讓他在退休前再次衝擊總冠軍。當然，《Heavy》該則報導最後也強調，目前尚無騎士是否有意迎回詹姆斯的確切消息，若屆時騎士打算全力衝冠，並無替詹姆斯舉辦退休之旅的打算，這位聯盟當代巨星，就不排除無預警宣告退休。