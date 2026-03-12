我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士昨戰歷經延長賽後以124：130敗給芝加哥公牛，戰績滑落到五成以下，根據《San Francisco Standard》記者艾默曼（Danny Emerman）報導，勇士傷兵多到陷入無人可用狀態，直言勇士「沒有打算坦克擺爛」，卻陷入難以贏球僵局，如今甚至有7.1%機率，抽中今年選秀會前4順位選秀籤。勇士自從對決休士頓火箭贏下重要一勝後，接連吞下3連敗，勝率自12月20日以來，首度跌破五成，32勝33敗的排名也被快艇超越，掉到西區第九。更慘的是，他們剛剛經歷了一次「地獄般的背靠背（Back-to-back）」賽程。在鹽湖城輸給正在擺爛的爵士後，勇士回到主場又歷經延長賽輸給公牛。這兩隊平均勝率僅有35.6%。在對陣爵士時，對方教練甚至讓一哥喬治（Keyonte George）在最後15分鐘枯坐板凳，而在對陣公牛的延長賽落敗中，勇士眼睜睜看著公牛二年級生布澤利斯（Matas Buzelis）轟下生涯新高41分，於正規賽最後90秒、領先8分情況下慘遭逆轉。總教練科爾（Steve Kerr）在輸給公牛後表示：「這兩場都是很有機會贏下的比賽。在體能耗盡的情況下，你無法大勝任何人，比賽會變得很膠著，你必須挺住，但我們這兩晚都沒能做到。」殘酷的是，與聯盟底層的球隊不同，勇士並未打算擺爛，他們每晚都在全力求勝。問題在於，他們現在缺乏人手，面對任何對手都缺乏必勝的底氣。當家一哥柯瑞（Stephen Curry）自1月30日因「跑者膝」缺陣至今，巴特勒（Jimmy Butler）則早在1月4日就因膝蓋十字韌帶（ACL）撕裂報銷。此外，勇士還面臨主力輪休狀態，老將霍福德（Al Horford）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與梅爾頓（De’Anthony Melton）都持續受到傷勢影響，無法在背靠背賽事中連續出賽。勇士因而被迫啟用陣中3名雙向合約球員，搭配一票《San Francisco Standard》報導中所述的NBA邊緣球員，如克萊爾（LJ Cryer）、斯賓塞（Pat Spencer）等人應戰。自柯瑞受傷以來，勇士僅取得5勝10敗成績。勇士從開季初的脫離附加賽，如今變成保住附加賽席位，如果球季今天結束，勇士戰績是聯盟倒數第12。《San Francisco Standard》記者艾默曼在報導中直言，「勇士真的沒有在擺爛，我保證。但如果你看到他們狀態最差的比賽，你會發現他們根本不需要「故意」擺爛，現實的打擊已經足夠沉重了。」