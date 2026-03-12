我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士昨日輸給芝加哥公牛後，已經吞下3連敗，勝率跌落5成以下，全隊傷兵滿盈，陷入想贏球卻贏不了的窘境，尤其一哥柯瑞（Stephen Curry）持續因「跑者膝」傷勢缺陣，對勇士影響極大，總教練科爾（Steve Kerr）受訪時也透露，柯瑞對於傷勢恢復進度比預期慢，感到很沮喪，「他很想跟隊友們一起上場比賽，但傷勢持續時間比任何人預想的都要長得多，他實在渴望重返賽場。」勇士在柯瑞缺陣下戰績僅有5勝10敗，隨著近期3連敗，戰績來到32勝33敗，排名滑落到西區第9。根據最新消息，勇士醫療團隊會在10天後進行評估，預計還會缺席接下來5場比賽。至於柯瑞受傷狀況，科爾透露他目前已經開始進行投籃訓練，但傷勢復原情況比預期還久，甚至還未到參與球隊例行對抗訓練的階段。「柯瑞會給隊友建議、給他們信心，有他在場邊總是很好的。」科爾透露，柯瑞對於傷勢恢復狀況感到很沮喪，但面對37歲的身體，得讓「跑者膝」傷勢循序漸進恢復。「他很想跟隊友們一起上場比賽，但傷勢持續時間比任何人預想的都要長得多，他實在渴望重返賽場。」勇士戰績目前排在西區第9，與第8的快艇僅有0.5場勝差，爭取季後賽仍有機會，不過他們例行賽最後17場，得先後面對包含灰狼、尼克、活塞、塞爾提克等強權，其中還包含3次背靠背出賽，對傷兵多到數不清的勇士而言，無疑添增更多難處。