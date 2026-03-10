我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA金州勇士與猶他爵士賽前，勇士總教練科爾（Steve Kerr）賽前受訪時，再度提及減少場次問題，一直以來都呼籲聯盟一年例行賽82場太多的科爾，這次也重申想法，「如果例行賽減少個10場，我認為對聯盟競爭力、觀賞性都會更好。」結果美國記者貝利（Andy Bailey）直接拋出過去10年「先發球員單季平均出賽場次」的趨勢變化，強勢回擊科爾，「他們本來就已經少打了10場比賽。」科爾賽前受訪時被問到，如果有一天當上聯盟總裁，會優先解決什麼問題時，科爾毫不猶豫地再次呼籲聯盟正視場次問題，「我們需要減少比賽場次，如果例行賽減少個10場，我認為對聯盟競爭力、觀賞性都會更好。」科爾理解若例行賽減少場次，會涉及到包含門票收入、轉播權利金等一系列實質問題，「我知道，這會需要所有人同意，大家都少賺一些錢，但從比賽強度、節奏以及現代籃球的打法來看，如果比賽更少，聯盟會更健康，也會更有競爭力。」此話一出後引發外界關注，關於NBA單季場次多寡問題，近年來多次被搬上檯面討論，但NBA官方始終未對此有明確回應。稍早美國記者貝利則於個人社群上分享相關數據來反駁科爾。從過去10季之間，聯盟中先發球員賽季平均出賽場次趨勢比較，會發現跟2015-16年球季對比，先發球員平均出賽場次，已經從74場，一路下滑到本季的66場，扣除掉2020-21年球季因為疫情關係，例行賽從標準的82場減少至72場之外，其餘皆以一季少1場的趨勢下滑。此趨勢顯示出各隊對於先發球員的健康管理越來越嚴格、有越來越多球員有輪休狀況，貝利也留下貼文，「他們本來就已經少打了10場比賽。」2015-16年：74場2016-17年：73場2017-18年：72場2018-19年：71場2019-20年：70場2020-21年：63場（縮水賽季，例行賽僅打72場）2022-23年：69場2023-24年：68場2024-25年：67場2025-26年：66場