洛杉磯快艇今（10）日主場迎戰紐約尼克，終場128：118取勝，戰績回到32勝32敗，排名反超金州勇士升至西區第8。回顧開季初，快艇前27場僅拿下6勝21敗，休息室還傳出風波，球團幾乎放棄球季，將主力球星哈登（James Harden）送走，結果快艇反倒靠著雷納德（Kawhi Leonard）單核率隊，於近期打出高峰，有望成為1985年以來，首支開季6勝21敗最終卻上演大逆襲，闖進季後賽的球隊。快艇開季初磨合不順，加上主力球星先後缺陣，前27場僅拿到6勝、勝率僅22.2%，當時ESPN官網計算的季後賽機率，一度剩下0.1%，還鬧出休息室風波，讓制服組決定藉這一季重整陣容，將年薪接近4000萬的哈登送到騎士。但實際上，快艇自從去年底以來，近37場打出26勝11敗、勝率破70%成績，全聯盟戰績僅次於馬刺、雷霆與活塞，本場擊敗東區第3的尼克後，戰績回到32勝32敗，為本季第一次戰績回到5成，也超越勇士，排名站上西區第8，有望闖進季後賽。快艇從開季人人喊打、到如今不輸雷霆、活塞的火燙表現，如今更有望成為NBA歷史上第3支，開季前27場僅拿6勝、勝率22.2%、最終卻成功闖進季後賽的球隊，過去曾達成此成就之球隊包含1953年公牛與1985年騎士。