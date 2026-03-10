洛杉磯快艇今（10）日主場迎戰紐約尼克，終場128：118取勝，戰績回到32勝32敗，排名反超金州勇士升至西區第8。回顧開季初，快艇前27場僅拿下6勝21敗，休息室還傳出風波，球團幾乎放棄球季，將主力球星哈登（James Harden）送走，結果快艇反倒靠著雷納德（Kawhi Leonard）單核率隊，於近期打出高峰，有望成為1985年以來，首支開季6勝21敗最終卻上演大逆襲，闖進季後賽的球隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
快艇開季前27場勝率僅22%　交易送走哈登

快艇開季初磨合不順，加上主力球星先後缺陣，前27場僅拿到6勝、勝率僅22.2%，當時ESPN官網計算的季後賽機率，一度剩下0.1%，還鬧出休息室風波，讓制服組決定藉這一季重整陣容，將年薪接近4000萬的哈登送到騎士。

近37場勝率破7成　有望寫史上罕見紀錄

但實際上，快艇自從去年底以來，近37場打出26勝11敗、勝率破70%成績，全聯盟戰績僅次於馬刺、雷霆與活塞，本場擊敗東區第3的尼克後，戰績回到32勝32敗，為本季第一次戰績回到5成，也超越勇士，排名站上西區第8，有望闖進季後賽。

快艇從開季人人喊打、到如今不輸雷霆、活塞的火燙表現，如今更有望成為NBA歷史上第3支，開季前27場僅拿6勝、勝率22.2%、最終卻成功闖進季後賽的球隊，過去曾達成此成就之球隊包含1953年公牛與1985年騎士。


🔥勇士又陷續約難題！1主力換約價碼給不起　成「柯瑞時代」犧牲品

🔥有沒有柯瑞差太多！勇士勝率雪崩下滑23%　季後賽球隊瞬間變弱旅

🔥老鷹舉辦「脫衣舞主題日」惹議！被聯盟臨時喊卡　主席蕭華解釋了

 

 

相關新聞

NBA西區排名大洗牌！快艇強勢反超升至第8　勇士本季首度跌到第9

傷兵潮毀了勇士！柯爾要NBA例行賽砍10場　美媒給2原因：絕不可能

NBA／小柯瑞復出高效砍13分！哥哥史帝芬·柯瑞最快「這天」回歸

NBA／勇士116：119輸爵士2連敗！巴西王子15分無用　戰績掉到5成