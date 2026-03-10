我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士今（10）日116：119不敵猶他爵士，戰績回到32勝32敗、排名甚至被快艇擠下，掉到西區第9，這是當家球星柯瑞（Stephen Curry）連續缺席的第14戰，勇士吞下其中8敗。根據統計，勇士本季在柯瑞在陣與缺陣下，戰績宛如兩支球隊，有打時23勝16敗、勝率高達58.9%，缺陣時勝率則會降至36%，有將近23%差距。勇士當家巨星柯瑞，因右膝「髕骨疼痛症候群」（俗稱跑者膝）與骨挫傷，自1月底以來反覆受傷，2月3日交手費城人之戰休戰後，至今連13戰未登板，勇士一路苦撐，儘管打出不少亮點，但仍吞下8敗，今日輸給爵士後，戰績又回到5成勝率。勇士近年來持續將柯瑞作為唯一核心打造陣容，柯瑞對勇士重要性也不可言喻，根據統計，本季柯瑞出賽39場，勇士拿下其中23勝，勝率高達58.9%，若以勝率來看，有機會站上西區第6，但在柯瑞缺陣期間，勇士僅有9勝16敗、勝率36%成績，與西區第12的獨行俠差不多。37歲的柯瑞近3年開始嚴格控制上場時間，以求延長職業生涯，本季例行賽出賽39場、場均31.3分鐘內繳出27.2分、3.5籃板與4.8助攻，三分命中率39.1%、場均投進4.5顆。除了柯瑞之外，勇士另一球星巴特勒（Jimmy Butler）本季也因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂報銷，新交易來的波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）入隊後，至今也僅為勇士出賽過2場比賽。