根據知名記者Shams Charania報導，NBA官方已正式取消亞特蘭大老鷹原定於3月16日對陣奧蘭多魔術期間，舉辦的「Magic City」主題推廣活動，該活動與當地極具盛名的脫衣舞俱樂部合作，引發聯盟合作夥伴、球員與社會大眾間的強烈爭議，最終由聯盟主席蕭華（Adam Silver）介入喊卡，老鷹原計畫將3月16日主題夜命名為「Magic City」，除了該戰對手正好是魔術隊之外，重點還是致敬亞特蘭大當地的流行文化地標——Magic City脫衣舞俱樂部。根據老鷹官網消息，「Magic City」當天原定活動內容包括於現場銷售該俱樂部招牌的「檸檬胡椒雞翅」，邀請饒舌傳奇T.I.現場演出，以及發售聯名主題球衣與周邊等，此外，老鷹股東之一、知名演員格爾茲（Jami Gertz）也會在現場錄製節目，探討Magic City在黑人與嘻哈文化中的地位。儘管Magic City在全美具極高知名度，且為黑人文化中重要標誌，但公開推廣脫衣舞俱樂部的做法，仍招致猛烈批評，此前馬刺隊中鋒柯奈特（Luke Kornet）便曾公開發文，強烈呼籲聯盟取消這項不妥的推廣計畫，但也有像格林（Draymond Green）等球員出面力挺，支持該計畫實現。NBA主席蕭華則在聲明中明確表達立場：「當我們得知老鷹計畫後，隨即與球隊管理層聯繫，試圖理解其初衷。儘管我們明白球隊推動活動的意願，但我們收到了來自球迷、合作夥伴及聯盟員工的大量且嚴重的擔憂。為了NBA大家庭的整體形象，取消這項活動是正確的決定。」面對聯盟禁令，老鷹週一發表聲明表示遺憾，但也強調尊重聯盟決定，該場與Magic City字樣相關的周邊商品都會撤回，但T.I.中場表演仍會照常演出、現場也會販售檸檬胡椒雞翅，但不再強調與該俱樂部聯名。這場爭議的背後，反映出亞特蘭大當地城市文化與NBA品牌形象之間的拉扯。格爾茲過去曾親自監製過關於Magic City的紀錄片，認為該俱樂部是亞特蘭大文化與嘻哈產業的搖籃，但在NBA追求「闔家觀賞」品牌定位下，將脫衣舞俱樂部直接與賽事連結，顯然觸碰到聯盟的紅線。