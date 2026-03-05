金州勇士隊前鋒德雷蒙德·格林（Draymond Green）再度展現其心直口快的性格。針對近期鬧得沸沸揚揚的亞特蘭大老鷹隊（Atlanta Hawks）計畫與當地知名脫衣舞廳「魔術城（Magic City）」合作舉辦主題之夜一事，格林在個人播客節目中公開反擊聖安東尼奧馬刺隊中鋒柯奈特（Luke Kornet）的批評，並為該產業工作者發聲。
格林反駁「缺乏自尊」論：這是一種藝術形式
此爭議源於老鷹隊決定在主場賽事中表彰當地標誌性商業機構「魔術城」，這引發了柯奈特的強烈不滿。柯奈特先前撰文批評從事成人產業的女性大多缺乏自尊且深受剝削，呼籲老鷹隊取消這項合作。
格林對此表現出完全不同的立場，他以葛萊美獎得主卡蒂B（Cardi B）為例進行反駁：「我不知道你是否親眼見過，但如果你看過她們的表演，那實際上是一種藝術。有些人選擇沉浸其中，有些人則不。卡蒂B能讓體育館門票售罄，而那是她的出身背景。我不認為卡蒂B有自尊問題。將選擇這份職業與缺乏自尊掛鉤，是對這些女性的一種負面偏見。」
老鷹主場活動是否合適？聯盟意見分歧
這場辯論在NBA（NBA）內部引發了熱烈討論。格林的隊友霍福德（Al Horford）轉發了柯奈特的文章，暗示支持這位前塞爾提克隊友的觀點。媒體觀察發現，擁有深厚宗教背景的球員對老鷹隊的這項「創意」最感冒，認為此舉過於越界。
然而，老鷹隊球團目前似乎並無退縮之意。管理層認為，在一個平淡的賽季中，這樣的在地化主題夜能增加話題與興奮感。老鷹隊強調，「魔術城」不僅是脫衣舞廳，更是亞特蘭大社區文化的一部分，其著名的雞翅甚至是大聯盟與NBA球員到訪亞特蘭大時的必吃美食。
「魔術城」NBA不少球員愛去
「魔術城」在NBA流行文化中早有特殊地位。最著名的事件莫過於路威廉斯（Lou Williams）在疫情期間，為了去該處吃雞翅而違反了泡泡園區的防疫規定。老鷹隊希望透過主題夜展現該店對社區的多元貢獻，而不僅僅是性相關元素。
格林顯然選擇站在支持在地文化與職業選擇權的一方，批評那些抗議的球員反應過度。目前老鷹隊仍計畫維持這項合作，成為聯盟史上最具爭議也最具話題性的品牌推廣活動。
