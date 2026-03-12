邁阿密熱火隊中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）在對陣華盛頓巫師的比賽中狂飆83分，寫下NBA歷史單場得分第二高的神蹟。然而，這場表現卻引來前洛杉磯湖人隊球員「單打王」尼克楊（Nick Young）的強烈抨擊。尼克楊在退役球星阿里納斯（Gilbert Arenas）的播客節目中火力全開，指責阿德巴約在比賽末段刻意「刷數據」超越科比（Kobe Bryant）的81分紀錄，是對這位傳奇球星的大不敬。
尼克楊怒噴巫師如G聯盟：這分數是刷出來的
尼克楊在節目中情緒激動，對阿德巴約及巫師隊的防守表現不屑一顧。他直言：「去他的阿德巴約和巫師隊！那些紀錄都應該被打破嗎？絕對不是。看看巫師隊，簡直就像支G聯盟球隊，那個法國佬（指薩里蘭）整場被人在頭上扣籃，完全沒防守。」
尼克楊進一步指出，阿德巴約在領先30分的情況下仍留在場上爭取犯規罰球，這種行為極其醜陋。「他很強，但沒強到能拿83分。這可是科比的紀錄，科比現在可能在墳墓裡都會氣到翻身。如果我拿到81分，我就會停下來，我不會在最後一分鐘還在那裡試著討犯規。」
曾與科比並肩作戰 尼克楊力護前輩地位
尼克楊曾於2010年代在湖人隊與科比當過三季隊友，對科比懷有極深敬意。他認為，一名純得分天賦不及科比的長人，透過針對弱旅「刷數據」來超越歷史指標性的81分，情感上令人難以接受。這番「墳墓翻身」的言論隨即在社群媒體上引發瘋傳與熱議。
阿里納斯持不同見解：球員追求歷史是本能
儘管尼克楊憤憤不平，但節目主持人阿里納斯則抱持較為理性的看法。阿里納斯認為，任何球員在經歷如此傳奇的夜晚時，都會想要繼續得分，這是人之常情。他指出，阿德巴約只是做了大多數球員在這種情況下都會做的事，真正的差異在於熱火總教練史波斯查（Erik Spoelstra）選擇讓他繼續留在場上。
美國媒體《Heavy Sports》分析也指出，科比本人若在世，或許反而會對阿德巴約展現的統治力表示敬意，畢竟歷史級的高分表現多半都是在面對防守較弱的對手時產生的。雖然尼克楊的言論被視為過於激進，但也反映出老牌球員與科比擁護者對於傳奇紀錄被「輕易」超越的複雜情緒。
