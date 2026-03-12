我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S（中）在台北101回憶當初賈永婕（左）拉她一把的事情，忍不住淚灑現場。（圖／東森綜合台提供）

金鐘主持人小S（徐熙娣）近日宣布回歸主持節目《小姐不熙娣》後，9日與搭檔派翠克無預警現身信義區，舉辦快閃簽名會掀起社群熱議。不料今（12）日，兩人乘勝追擊，竟直衝全台灣「離天空最近」的辦公室，驚喜突擊台北101董事長賈永婕。好友相見，也讓小S當場淚灑台北101，感性表示賈永婕是她生命中最「行動派」的支柱，並提到大S（徐熙媛）在日本過世後，賈永婕二話不說立刻趕往陪伴，還在小S陷入低潮、走不出姊姊大S離世陰霾時，硬把她拉出來，賈永婕也表示「我希望她們能夠跳脫出來」。小S見到好友賈永婕後，陷入兩人的回憶，在回想起人生低谷，小S忍不住再度落下眼淚，一邊拭淚邊分享，當年姊姊在國外驟逝，正在日本旅遊的賈永婕二話不說立刻趕往陪伴。甚至在小S閉門不出、情緒最消沉之際，賈永婕夫妻倆還帶著特製網子與球拍，直接在空地布置場地，硬拉著她出門打「匹克球」。談到這段被「逼」出門的往事，小S真摯地提到：「當時我一直回絕她，因為我覺得還需要更多時間，還無法走出去，最後我真的也跟著走出來，也發現運動會讓心情平復許多，變得越來越開朗。我很感謝永婕真的幫我很大的忙，一定要告訴觀眾朋友，她真的是一個很夠義氣的好朋友。」對此，賈永婕也感性補充：「我主要是希望能把一些不同的方式帶給她們，藉此讓她們能夠跳脫出來！」在賈永婕的陪伴與鼓勵下，小S不僅走出陰霾，後來更將匹克球推廣給徐媽，讓全家人在運動中重拾笑容。除此之外，小S也表示賈永婕是她生命中最「行動派」的支柱，某次她胃痛到不知所措，賈永婕竟立刻開車「強行接送」逼她看急診。談及這份義氣，小S不禁情緒激動、當眾啜泣，賈永婕則在一旁心疼說明當時拉她一把的心情：「當時她（小S）覺得無法重回螢光幕，但我告訴她，大家期待的是真實的妳，無論如何都要回來。」令人驚訝的是，小S竟早早預測賈永婕將接任董事長！憶起這段往事，賈永婕透露曾因孩子遠赴國外讀書，感到生活空虛而致電小S尋求慰藉，並表達期盼重拾生活重心的念頭。沒想到小S當下便斬釘截鐵地斷言：「以妳的命格，接下來一定會有重責大任擔在妳身上。」當時賈永婕還笑稱「不可能」，如今預言成真，讓她忍不住驚嘆：「小S根本是仙姑！」《小姐不熙娣》外景特輯預計於4月份首播，請鎖定每週一至週五晚間10點，東森綜合32頻道。