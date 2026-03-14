NBA美國職籃（National Basketball Association）25-26賽季例行賽進入最後衝刺階段，西區聯盟競爭陷入白熱化！洛杉磯湖人13日在詹姆斯（LeBron James）復出的帶領下，以142：130擊敗芝加哥公牛收下4連勝，排名也順勢躍升至西區第3。由於前段班勝差極小，目前第3名到第7名的5支球隊僅剩2場勝差，西區排名進入「一天一變」的大混亂時代。
湖人贏球 詹皇復出穩坐第3
湖人近期展現驚人的競爭力，即便在詹姆斯缺陣期間，唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的雙核心體系也運作流暢。今日東契奇瘋狂砍下51分10籃板9助攻的準大三元數據，里夫斯也挹注30分，加上詹姆斯復出貢獻18分7助攻，湖人成功反超火箭奪回西區第3寶座。
西區大亂鬥 前7名勝差咬死
隨著賽事進行到60多輪，西區除了雷霆與馬刺穩居前二外，中間排名戰況極其慘烈：
湖人（41勝25負）： 排名第3，近況4連勝。
火箭（40勝25負）： 掉至第4，近期狀態下滑。
金塊（41勝26負）： 靠著約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）神級發揮逆轉馬刺，暫居第5。
灰狼（40勝26負）： 因主控缺失遭遇3連敗，跌至第6。
太陽（39勝27負）： 布克（Devin Booker）復出後打出4連勝，緊追第6名。
目前這5支球隊的勝差僅在2場之內，任何一場勝負都可能導致排名大幅洗牌。
勇士傷兵潮湧現 跌出前8掉入附加賽區
相對於湖人的強勢，金州勇士則顯得力不從心。在巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、庫里（Stephen Curry）仍需缺陣至少 10 天的情況下，勇士遭遇 3 連敗。反觀快艇在哈登（James Harden）交易磨合成功後，近7戰取得6勝，成功反超勇士升上西區第8。
勇士目前已跌至西區第9，且落後第7名的太陽高達5.5個勝場。在主將持續缺陣的情況下，勇士想要直通季後賽的希望已趨近渺茫，目前首要目標是穩住附加賽席次。
隨著例行賽接近尾聲，西區球隊的應變與健康將成為關鍵。金塊與太陽目前勢頭正旺，而森林狼則陷入亂流。湖人雖暫居第3，但領先優勢僅0.5 場，每一場球賽對球員而言都已進入「季後賽模式」的肉搏戰。
📌 NBA西區晉級季後賽機率表（PlayoffStatus.com分析機率）
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湖人近期展現驚人的競爭力，即便在詹姆斯缺陣期間，唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的雙核心體系也運作流暢。今日東契奇瘋狂砍下51分10籃板9助攻的準大三元數據，里夫斯也挹注30分，加上詹姆斯復出貢獻18分7助攻，湖人成功反超火箭奪回西區第3寶座。
隨著賽事進行到60多輪，西區除了雷霆與馬刺穩居前二外，中間排名戰況極其慘烈：
湖人（41勝25負）： 排名第3，近況4連勝。
火箭（40勝25負）： 掉至第4，近期狀態下滑。
金塊（41勝26負）： 靠著約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）神級發揮逆轉馬刺，暫居第5。
灰狼（40勝26負）： 因主控缺失遭遇3連敗，跌至第6。
太陽（39勝27負）： 布克（Devin Booker）復出後打出4連勝，緊追第6名。
目前這5支球隊的勝差僅在2場之內，任何一場勝負都可能導致排名大幅洗牌。
相對於湖人的強勢，金州勇士則顯得力不從心。在巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、庫里（Stephen Curry）仍需缺陣至少 10 天的情況下，勇士遭遇 3 連敗。反觀快艇在哈登（James Harden）交易磨合成功後，近7戰取得6勝，成功反超勇士升上西區第8。
勇士目前已跌至西區第9，且落後第7名的太陽高達5.5個勝場。在主將持續缺陣的情況下，勇士想要直通季後賽的希望已趨近渺茫，目前首要目標是穩住附加賽席次。
隨著例行賽接近尾聲，西區球隊的應變與健康將成為關鍵。金塊與太陽目前勢頭正旺，而森林狼則陷入亂流。湖人雖暫居第3，但領先優勢僅0.5 場，每一場球賽對球員而言都已進入「季後賽模式」的肉搏戰。
|分區季後賽晉級機率表
|球隊
|勝
|敗
|GP
|1*
|2*
|3*
|4*
|5
|6
|7**
|8**
|9**
|10**
|11
|雷霆
|52
|15
|67
|81%
|19%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|^
|^
|^
|^
|馬刺
|48
|18
|66
|19%
|81%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|^
|^
|湖人
|41
|25
|66
|<1%
|<1%
|24%
|25%
|24%
|17%
|9%
|1%
|<1%
|<1%
|^
|金塊
|41
|26
|67
|<1%
|<1%
|28%
|31%
|23%
|13%
|5%
|<1%
|<1%
|<1%
|^
|火箭
|40
|25
|65
|<1%
|<1%
|39%
|25%
|20%
|12%
|4%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|灰狼
|40
|26
|66
|<1%
|<1%
|6%
|12%
|19%
|31%
|28%
|4%
|<1%
|<1%
|<1%
|太陽
|39
|27
|66
|<1%
|<1%
|3%
|7%
|13%
|26%
|42%
|8%
|1%
|<1%
|<1%
|快艇
|33
|32
|65
|X
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|2%
|11%
|60%
|19%
|9%
|<1%
|勇士
|32
|33
|65
|X
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|1%
|14%
|39%
|45%
|<1%
|拓荒者
|31
|35
|66
|X
|X
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|13%
|40%
|46%
|<1%
|無緣季後賽線
|灰熊
|23
|42
|65
|X
|X
|X
|X
|X
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|<1%
|>99%
|獨行俠
|22
|44
|66
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|<1%
|<1%
|<1%
|>99%
|鵜鶘
|22
|45
|67
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|<1%
|<1%
|<1%
|>99%
|爵士
|20
|46
|66
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|<1%
|<1%
|<1%
|>99%
|國王
|16
|51
|67
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|X
|100%