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▲唐西奇（Luka Docic）（左）全場爆砍53分準大三元，率領湖人142：130擊敗公牛，拿下4連勝之外，排名也超越火箭升至西區第3。（圖／美聯社／達志影像）

▲金塊（41勝26負）靠著約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）神級發揮逆轉馬刺，暫居第5。（圖／取自丹佛金塊 X）

▲金州勇士目前已跌至西區第9，且落後第7名的太陽高達5.5個勝場。（圖／美聯社／達志影像）

分區季後賽晉級機率表 球隊 勝 敗 GP 1* 2* 3* 4* 5 6 7** 8** 9** 10** 11 雷霆 52 15 67 81% 19% <1% <1% <1% <1% <1% ^ ^ ^ ^ 馬刺 48 18 66 19% 81% <1% <1% <1% <1% <1% <1% <1% ^ ^ 湖人 41 25 66 <1% <1% 24% 25% 24% 17% 9% 1% <1% <1% ^ 金塊 41 26 67 <1% <1% 28% 31% 23% 13% 5% <1% <1% <1% ^ 火箭 40 25 65 <1% <1% 39% 25% 20% 12% 4% <1% <1% <1% <1% 灰狼 40 26 66 <1% <1% 6% 12% 19% 31% 28% 4% <1% <1% <1% 太陽 39 27 66 <1% <1% 3% 7% 13% 26% 42% 8% 1% <1% <1% 快艇 33 32 65 X <1% <1% <1% <1% 2% 11% 60% 19% 9% <1% 勇士 32 33 65 X <1% <1% <1% <1% <1% 1% 14% 39% 45% <1% 拓荒者 31 35 66 X X <1% <1% <1% <1% <1% 13% 40% 46% <1% 無緣季後賽線 灰熊 23 42 65 X X X X X <1% <1% <1% <1% <1% >99% 獨行俠 22 44 66 X X X X X X X <1% <1% <1% >99% 鵜鶘 22 45 67 X X X X X X X <1% <1% <1% >99% 爵士 20 46 66 X X X X X X X <1% <1% <1% >99% 國王 16 51 67 X X X X X X X X X X 100%

NBA美國職籃（National Basketball Association）25-26賽季例行賽進入最後衝刺階段，西區聯盟競爭陷入白熱化！洛杉磯湖人13日在詹姆斯（LeBron James）復出的帶領下，以142：130擊敗芝加哥公牛收下4連勝，排名也順勢躍升至西區第3。由於前段班勝差極小，目前第3名到第7名的5支球隊僅剩2場勝差，西區排名進入「一天一變」的大混亂時代。湖人近期展現驚人的競爭力，即便在詹姆斯缺陣期間，唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）的雙核心體系也運作流暢。今日東契奇瘋狂砍下51分10籃板9助攻的準大三元數據，里夫斯也挹注30分，加上詹姆斯復出貢獻18分7助攻，湖人成功反超火箭奪回西區第3寶座。隨著賽事進行到60多輪，西區除了雷霆與馬刺穩居前二外，中間排名戰況極其慘烈：湖人（41勝25負）： 排名第3，近況4連勝。火箭（40勝25負）： 掉至第4，近期狀態下滑。金塊（41勝26負）： 靠著約基奇（Nikola Jokic）與穆雷（Jamal Murray）神級發揮逆轉馬刺，暫居第5。灰狼（40勝26負）： 因主控缺失遭遇3連敗，跌至第6。太陽（39勝27負）： 布克（Devin Booker）復出後打出4連勝，緊追第6名。目前這5支球隊的勝差僅在2場之內，任何一場勝負都可能導致排名大幅洗牌。相對於湖人的強勢，金州勇士則顯得力不從心。在巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷、庫里（Stephen Curry）仍需缺陣至少 10 天的情況下，勇士遭遇 3 連敗。反觀快艇在哈登（James Harden）交易磨合成功後，近7戰取得6勝，成功反超勇士升上西區第8。勇士目前已跌至西區第9，且落後第7名的太陽高達5.5個勝場。在主將持續缺陣的情況下，勇士想要直通季後賽的希望已趨近渺茫，目前首要目標是穩住附加賽席次。隨著例行賽接近尾聲，西區球隊的應變與健康將成為關鍵。金塊與太陽目前勢頭正旺，而森林狼則陷入亂流。湖人雖暫居第3，但領先優勢僅0.5 場，每一場球賽對球員而言都已進入「季後賽模式」的肉搏戰。