2026年世界棒球經典賽（WBC）八強賽即將在邁阿密開打，韓國代表隊將於今日硬碰奪冠大熱門多明尼加。面對陣中清一色大聯盟球星、去年合計轟出264發全壘打的多明尼加「怪物打線」，韓國確定派出老將38歲柳賢振掛帥先發。韓媒《OSEN》分析指出，雖然對手火力兇猛，但這組超華麗打線背後隱藏著「單季千次三振」的致命傷，而柳賢振老練的變速球會是扭轉戰局的關鍵。
單季264轟怪物軍團 多明尼加預賽就狂掃41分
多明尼加本屆排出的打線堪稱恐怖。從1棒到9棒都是大聯盟各隊的看板球星，包括單季43轟的索托（Juan Soto）、45轟的卡米內羅（Junior Caminero）及32轟的羅德里奎茲（Julio Rodriguez）以及小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）等重砲，先發九人在去年賽季就合計敲出264支全壘打。
這種火力也在本屆經典賽預賽徹底爆發，多明尼加在小組賽的4場比賽中狂掃41分、13轟全壘打，打破了經典賽的預賽紀錄，場均超過3轟的破壞力讓各國投手都聞風喪膽。
韓媒點多明尼加致命弱點 愛揮大棒成柳賢振機會
然而《OSEN》分析指出，這支暴力打線並非無懈可擊。數據顯示，這9名強打去年賽季合計吞下了高達 020次三振。除了索托擁有極佳的選球眼外，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）及羅德里奎茲等人皆屬於追求長打的「揮大棒」球風，單季三振數都突破110次。
「雖然全壘打很可怕，但三振也很多。」韓媒認為，這正是柳賢振可以發揮的空間。《OSEN》指出柳賢振不需要靠球速硬拚，而是以精準的控球和致命的變速球擾亂打者節奏，若能利用多國打者急於出棒的心理，讓他們不斷揮空或擊出滾地球，韓國隊就有勝算。
李大浩點柳賢振優勢：球是圓的
韓國傳奇球星、現任球評李大浩也為後輩撐腰。他強調：「面對力量型打者，比起球威，老練的大賽經驗更重要。從這個角度來看，柳賢振是壓制多明尼加的最強王牌。」李大浩進一步直言：「棒球是圓的，不必被對手的名氣嚇到。只要維持我們自己的節奏，絕對有勝算。」他認為柳賢振具備在短期賽事中，能讓對手「有力使不出」的特質。
日前在韓國隊尚未公布八強戰先發投手之際，柳賢振接受韓媒訪問時也談到自己的心情。當被問到外界認為本屆經典賽可能是他最後一次代表國家隊出賽，是否讓備戰心情有所不同時，他語氣堅定地回應：「我會盡全力投好每一球，不會讓這場比賽成為我的最後一戰。」
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多明尼加本屆排出的打線堪稱恐怖。從1棒到9棒都是大聯盟各隊的看板球星，包括單季43轟的索托（Juan Soto）、45轟的卡米內羅（Junior Caminero）及32轟的羅德里奎茲（Julio Rodriguez）以及小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）等重砲，先發九人在去年賽季就合計敲出264支全壘打。
這種火力也在本屆經典賽預賽徹底爆發，多明尼加在小組賽的4場比賽中狂掃41分、13轟全壘打，打破了經典賽的預賽紀錄，場均超過3轟的破壞力讓各國投手都聞風喪膽。
韓媒點多明尼加致命弱點 愛揮大棒成柳賢振機會
然而《OSEN》分析指出，這支暴力打線並非無懈可擊。數據顯示，這9名強打去年賽季合計吞下了高達 020次三振。除了索托擁有極佳的選球眼外，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、馬查多（Manny Machado）及羅德里奎茲等人皆屬於追求長打的「揮大棒」球風，單季三振數都突破110次。
「雖然全壘打很可怕，但三振也很多。」韓媒認為，這正是柳賢振可以發揮的空間。《OSEN》指出柳賢振不需要靠球速硬拚，而是以精準的控球和致命的變速球擾亂打者節奏，若能利用多國打者急於出棒的心理，讓他們不斷揮空或擊出滾地球，韓國隊就有勝算。
李大浩點柳賢振優勢：球是圓的
韓國傳奇球星、現任球評李大浩也為後輩撐腰。他強調：「面對力量型打者，比起球威，老練的大賽經驗更重要。從這個角度來看，柳賢振是壓制多明尼加的最強王牌。」李大浩進一步直言：「棒球是圓的，不必被對手的名氣嚇到。只要維持我們自己的節奏，絕對有勝算。」他認為柳賢振具備在短期賽事中，能讓對手「有力使不出」的特質。
日前在韓國隊尚未公布八強戰先發投手之際，柳賢振接受韓媒訪問時也談到自己的心情。當被問到外界認為本屆經典賽可能是他最後一次代表國家隊出賽，是否讓備戰心情有所不同時，他語氣堅定地回應：「我會盡全力投好每一球，不會讓這場比賽成為我的最後一戰。」