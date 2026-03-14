2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰今（14）日於邁阿密隆底波公園球場上演，韓國隊面對由大聯盟球星組成、被譽為「超豪華軍團」的多明尼加隊，最終以 0：10 慘遭7局提前扣倒（Mercy Rule）。這場潰敗讓韓國媒體陷入集體崩潰，紛紛以「井底之蛙」、「慘不忍睹的實力差距」為題報導韓國棒球的沉淪。
柳賢振慘遭痛擊 韓國打線被左投封鎖
韓國隊此役派出老將柳賢振先發，寄望其經驗能壓制多國火力，不料僅投1又2/3局就狂失3分黯然退場。隨後登場的後援投手群也無法止血，第3局甚至出現連兩次滿壘保送送分，單局再失4分，戰局在比賽前段就已徹底崩盤。
進攻端更是令人絕望。面對多明尼加先發左投、去年賽揚獎票選第2名的桑契斯（Cristopher Sanchez），韓國打線前5局僅敲出2支安打，卻吞下高達8次三振。韓媒《Star News》指出，桑契斯以158公里的火球搭配犀利的變速球，讓韓國打者完全束手無策，甚至追平了賽會單場被三振的恥辱紀錄。
韓媒辛辣點評 17年的等待換來一場教育
韓國隊時隔17年重返WBC複賽，卻換來一場體無完膚的敗仗。韓媒《Sports Seoul》以專欄評論報導，這場比賽不只是比數的落後，更是「基本功的巨大落差」。報導指出，多明尼加球員在場上的跑壘、防守轉傳、擊球點的判斷，都展現出與KBO聯賽完全不同層次的技術，痛批韓國隊像是「井底之蛙」，與世界頂尖水準的距離遠超想像。
韓媒《Xports News》也以「無力、無解、無聲」來形容這場慘敗，特別提到韓國隊在7局下被威爾斯（Austin Wells）轟出3分打點再見全壘打，將分數拉開至10分差強行結束比賽，是韓國棒球史上最屈辱的一刻。
深刻檢討 韓國職棒的危機
隨著名次定格在八強，韓媒開始檢討國內職棒的改革方向。報導指出，世界棒球已經進入了追求「精準控制身體運作」與「極端爆發力」的年代，多明尼加球員即便在高速對戰中仍能保持穩定性，這對目前仍停留在傳統訓練模式的韓國隊來說，是極大的衝擊與反思。
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韓國隊此役派出老將柳賢振先發，寄望其經驗能壓制多國火力，不料僅投1又2/3局就狂失3分黯然退場。隨後登場的後援投手群也無法止血，第3局甚至出現連兩次滿壘保送送分，單局再失4分，戰局在比賽前段就已徹底崩盤。
進攻端更是令人絕望。面對多明尼加先發左投、去年賽揚獎票選第2名的桑契斯（Cristopher Sanchez），韓國打線前5局僅敲出2支安打，卻吞下高達8次三振。韓媒《Star News》指出，桑契斯以158公里的火球搭配犀利的變速球，讓韓國打者完全束手無策，甚至追平了賽會單場被三振的恥辱紀錄。
韓國隊時隔17年重返WBC複賽，卻換來一場體無完膚的敗仗。韓媒《Sports Seoul》以專欄評論報導，這場比賽不只是比數的落後，更是「基本功的巨大落差」。報導指出，多明尼加球員在場上的跑壘、防守轉傳、擊球點的判斷，都展現出與KBO聯賽完全不同層次的技術，痛批韓國隊像是「井底之蛙」，與世界頂尖水準的距離遠超想像。
韓媒《Xports News》也以「無力、無解、無聲」來形容這場慘敗，特別提到韓國隊在7局下被威爾斯（Austin Wells）轟出3分打點再見全壘打，將分數拉開至10分差強行結束比賽，是韓國棒球史上最屈辱的一刻。
深刻檢討 韓國職棒的危機
隨著名次定格在八強，韓媒開始檢討國內職棒的改革方向。報導指出，世界棒球已經進入了追求「精準控制身體運作」與「極端爆發力」的年代，多明尼加球員即便在高速對戰中仍能保持穩定性，這對目前仍停留在傳統訓練模式的韓國隊來說，是極大的衝擊與反思。