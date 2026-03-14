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▲蔣萍在節目中提到自己跟母親決裂20年的關係，竟是前夫不倫親生母親。（圖／翻攝自蔣萍IG@jiang.ping.98）

婚後生活逐漸變調 小三竟是母親

母女決裂20年 為保護父親選擇隱瞞

資深藝人蔣萍過去從模特兒跨足演藝圈，年輕時外型亮眼，一度被視為「美魔女」代表人物，然而她曾在節目中揭露一段比戲劇還離奇的婚姻往事，坦言當年閃婚的感情最終以背叛收場，更讓她難以接受的是，丈夫外遇的對象竟然是自己的親生母親，這段不倫關係讓她與母親長達20年幾乎斷絕往來。蔣萍在節目《新聞挖挖哇！》中分享往事，透露自己年輕時愛上大她14歲的編劇，當時不顧身邊親友勸阻選擇閃婚，婚後也很快生下孩子，原本幸福的婚姻在結婚約5年後逐漸出現裂痕，丈夫開始變得冷淡，兩人互動明顯減少，當時她以為只是工作壓力造成的疏離，沒想到事情背後竟藏著驚人真相。蔣萍回憶，當她多次質疑丈夫是否有外遇時，對方最終在爭執中脫口而出一句令人震驚的話，坦承自己同時與她和她的母親有不正常關係，這句話猶如晴天霹靂，讓蔣萍瞬間崩潰，她更表示2人甚至在她人在客廳時仍在房間裡私下來往，讓她難以接受這樣的背叛。面對這樣的打擊，蔣萍曾回到娘家向母親求證，但母親卻避而不談，甚至拒絕與她見面，當時她的父親並不知道整件事情，還曾出面關心女兒的狀況，為了不讓父親受到更大的打擊，蔣萍選擇把真相隱藏在心裡，但也因此與母親形同陌路，長達20年幾乎沒有聯絡。蔣萍坦言，當年自己曾在維持婚姻與離開之間掙扎許久，最終仍決定結束這段充滿傷痛的關係。如今多年過去，她也逐漸走出陰影。談到前夫的近況，她透露對方晚年健康狀況不佳，生活多由孩子照顧。蔣萍表示，若只是為了減輕孩子負擔，她仍願意提供協助，因為對她而言，孩子始終是最重要的牽掛。