我是廣告 請繼續往下閱讀

在今（14）日舉行的2026年世界棒球經典賽（WBC）八強戰中，多明尼加隊展現了除了強大火力外的另一面——極限的跑壘技巧與拚勁。紐約大多會強打者索托（Juan Soto）在3局下展現宛如「神之手」般的滑壘躲過觸殺，搭配小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在2局下的「激情撲壘」，兩大巨星不惜肉身撲壘的表現，也帶動球隊以10：0完封韓國隊。比賽進行到3局下，多明尼加在1出局一壘有人的情況下，葛雷諾擊出右中外野二壘安打。一壘上的索托一路狂奔闖向本壘，面對捕手已就位等待的險境，索托在頭部滑壘過程中展現驚人的反射神經，他先收回左手並順勢扭轉身體，用右手精準點在壘板邊角，成功躲過捕手手套。儘管韓國隊隨即提出挑戰，但重播顯示索托的手指率先觸板，判定維持原判安全得分。這記「神之手」不僅為球隊拿下第 4 分，也徹底擊潰韓國隊士氣。索托賽後受訪時表示：「那個動作是自然而然發生的，看到最終結果是安全得分，那真的是最棒的瞬間。」除了索托的靈巧，重砲手小葛瑞羅在2局下的表現同樣震撼全場。當時他在一壘，憑藉著卡米內羅（Junior Caminero）的左翼長打一路狂奔。體重超過 100 公斤的他毫無保留地飛身撲向本壘，雖然全身沾滿泥土，卻成功先開紀錄奪下全場第 1 分。小葛雷諾賽後看著沾滿泥濘的球衣，自豪地表示：「只要是為了這支球隊，我願意付出任何犧牲。能成為多明尼加代表隊的一員，我感到非常榮幸。」感人的是，在採訪結束前，他特別對著鏡頭用日文說出「アリガトウゴザイマス（謝謝）」，向關注比賽的廣大亞洲球迷致意。多明尼加此役展現了極致的團隊性。雖然陣中滿是大聯盟千萬年薪的巨星，但在國際賽舞台上，他們選擇用積極的滑壘與充滿張力的跑壘動作來帶動氣氛。隨著 7 局下威爾斯（Austin Wells）轟出再見3分砲，多明尼加順利成為首支晉級四強的隊伍，將帶著這股「神之手」的氣勢前往冠軍戰。