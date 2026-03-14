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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強賽事於今（14）日正式開打，多明尼加推派出王牌投手克里斯多福·桑契斯（Cristopher Sanchez），在今日在面對韓國的比賽中交出五局8次三振、僅被敲出兩隻安打的好表現，成功壓制韓國打線，帶領多明尼加奠定勝基，一洗前次登板被敲六安、失掉三分的陰霾。桑契斯（Sanchez）今日以63球，完成五局投球工作，其中更是飆出了高達八次三振，韓國打線整場比賽難以突破壓制，多次遭到三振或擊出軟弱滾地球。韓媒賽後評論指出，韓國球員面對這類大聯盟頂級投手時，無論球速、球路變化或投球精準度，都顯得難以適應，直言韓國棒球「再次體感世界棒球的高牆」、「桑契斯（Sanchez）的投球完全掌控了比賽節奏」。去年桑契斯（Sanchez）在母隊費城費城人共出賽32場，合計13勝5敗、ERA 2.50，武器庫裡有最高可達約159公里的伸卡球，搭配高揮空率的變速球，對右打者特別具有壓力，讓他能在去年國聯賽揚獎評比得到第二名的好成績。韓國媒體表示：韓國打線整場幾乎沒有突破的機會，完全壓制了韓國打線。