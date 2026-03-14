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▲2026世界棒球經典賽（WBC）一戰定生死的八強淘汰賽今（14）日在邁阿密點燃戰火，首波對戰由韓國硬碰多明尼加。韓國先發投手柳賢振主投1.2局就提前退場。（圖／美聯社／達志影像）

▲多明尼加先發左投、費城人王牌桑契斯（Cristopher Sánchez）展現壓制力。他主投5局僅被敲出 2 支安打，飆出8次三振，讓韓國打線徹底沈默。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）八強淘汰賽今（14）日於邁阿密上演震撼對決。備受期待的38歲柳賢振先發僅撐1.2局便遭多明尼加「銀河打線」擊潰；多明尼加終場憑藉強大火力，在7局下由捕手威爾斯（Austin Wells）鎖定第一球就轟出再見三分砲，以10：0提前結束比賽，強勢搶下本屆經典賽首張四強門票。韓國隊此役派出38歲老將柳賢振掛帥，首局雖演出三上三下，但2局上戰況急轉直下。柳賢振先對小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）投出保送，隨後遭卡米內羅（Junior Caminero）擊出左翼長打。此時體重達111公斤的小葛雷諾展現驚人跑速與鬥志，從一壘一路狂奔，並以精巧的頭部撲壘躲過觸殺，為多國首開紀錄。多明尼加攻勢隨即爆發，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）與小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）接連建功再下兩城，直接將柳賢振打下投手丘。進入3局上，韓國投手群持續崩盤，單局再失4分，戰況陷入0：7的絕對劣勢。相較於韓國投手的掙扎，多明尼加先發左投、費城人王牌桑契斯（Cristopher Sánchez）展現壓制力。他主投5局僅被敲出 2 支安打，飆出8次三振，讓韓國打線徹底沈默。韓國隊雖在4局上曾由瓊斯（Jahmai Jones）與安賢民接連敲安上壘，試圖反擊，但桑契斯隨後在5局展現宰制力，連飆3K澆熄南韓反攻氣焰。桑契斯的超強表現也引發日本球迷熱議，直呼：「還好日本隊八強沒遇到他」。比賽來到7局下，多明尼加再度發動致命攻勢。在兩出局一、二壘有人時，捕手威爾斯（Austin Wells）瞄準韓國投手蘇亨俊的失投球，一棒轟向右外野全壘打牆外。這發三分打點全壘打直接將分差拉大至10分，讓比賽提前結束。多明尼加在預賽以4連勝之姿晉級，今日再度展現破壞力，成為本屆經典賽第一支四強隊伍，準決賽將對戰美國與加拿大的勝方。而韓國代表隊雖終結連續三屆預賽止步的陰霾重返八強，但在邁阿密這場一面倒的屠殺中，正式宣告奇蹟之旅畫下句點。