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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰首場比賽今（14）日落幕，韓國隊以0：10遭多明尼加提前在第7局結束比賽。這場慘敗不僅讓韓國隊無緣四強，更讓賽前對美媒預測感到「極度不快」的韓國媒體集體失聲，當初強烈反擊的言論如今看來顯得格外尷尬。在八強戰開打前，美國權威媒體《The Athletic》曾對這場韓國與多明尼加的對決做出預測。文中直言，多明尼加的野手陣容太過強大，韓國隊恐怕會像「在打電動對付弱小球隊」一樣被單方面打爆。這番評論隨即引發韓國球界與媒體的強烈抗議。韓國媒體《SPOTV News》當時憤怒表示：「雖然戰力有差距是事實，但用『像電動遊戲一樣粉碎最弱小球隊』這種說法，嚴重傷害了我們的自尊心。」另一家媒體《Daum》也砲轟美媒的標題令人震撼且不快，認為韓國代表隊被當成「弱小球隊」對待是種侮辱。然而，今日在邁阿密進行的比賽結果，卻不幸印證了美媒的「毒舌」預測。多明尼加全場展現了高出一等級的實力差距，不僅打擊端火力全開，在防守與跑壘上也完全壓制韓國隊。多明尼加先發桑契斯（Cristopher Sanchez）主投5局僅被敲2安，狂飆8次三振；反觀韓國隊引以為傲的打線，在多國投手群的速球球威與精準控球下幾乎陷入癱瘓。當7局下多明尼加轟出再見全壘打，將比分拉開至10分差強行結束比賽時，現場韓國球迷與媒體陷入一片死寂。賽後日媒《體育報知》與《Daily》也撰文分析，多明尼加不僅是靠全壘打贏球。2局下小葛瑞羅（Vladimir Guerrero Jr.）拚命滑壘首開紀錄，隊友卡米內羅（Junior Caminero）趁傳進壘展現極高的積極性；3 局下索托（Juan Soto）更上演「神之手」閃過觸殺，展現出大聯盟明星級的細節掌控。韓媒賽前強調「球是圓的」、「棒球沒有絕對」，並希望用勝負來回應「弱小」標籤；但最終0：10且被提前扣倒的結果，讓這份憤怒變成了難堪的現實。