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勞動部今年元旦起推動「育嬰照顧彈性化」，勞工於子女3歲前可申請的2年育嬰留停期間，其中30日可依需要以「日」申請。據統計，男性申請比例在這兩個月大幅增至44.3%，較去年整體男性申請比例27.8%，高出16.5%，顯示不少父親開始利用短期或分段方式申請育嬰留停，帶動男性申請人數成長。勞動部指出，截至2026年2月底止，以「日」申請育嬰留職停薪津貼申請人數計2,787人，占總申請人數14,335人近2成，其中女性為1,550人、男性為1,237人，男性申請比例高於去年整體的27.8%。又以育嬰起迄日數未滿30日計為一筆統計，以日申請筆數計5,252筆，占育嬰留停津貼總申請筆數30.6%，其中以申請1日為大宗，占以日申請筆數50.7%，顯示可依實際需求「以日申請」育嬰留停，確實有助於父母可更彈性安排育兒時間。勞動部進一步分析，觀察1月及2月數據可發現，雖2月工作天數較1月少，但以日申請彈性育嬰留停的人數卻比1月更多，顯示有越來越多家長善用新制。此外，以日申請案件約有6成以累積多日一次辦理方式申辦，預計3月以後仍會有家長採取累積多日後一次申報的方式提出申請，因此1月及2月實際育嬰留停案件，仍可能隨後續補申報案件納入而進一步增加，這也顯示勞工保險局推動的簡政便民措施，有助於新制推動。勞動部長洪申翰表示，過去在制度缺乏彈性時，申請的性別比例懸殊，雖然不分家長性別都能申請，但大部分申請育嬰留停都集中在女性，造成照顧責任的性別分工不夠平等，育嬰留停彈性化的初衷，除了要力挺育兒家長，也希望進一步促進性別平等。