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金州勇士今（14）日坐鎮主場大通中心（Chase Center），迎戰來訪的明尼蘇達灰狼。儘管勇士新援「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）迎來加盟後的首場先發，並在下半場打出全能表現，但仍擋不住灰狼少主愛德華茲（Anthony Edwards）的瘋狂火力。愛德華茲全場狂轟42分，帶領灰狼以127：117客場凱旋，不僅終結球隊三連敗，也送給傷兵滿營的勇士隊四連敗。灰狼近期狀態低迷，跌至西區第六，但今日面對缺少柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）等主力的殘陣勇士，少主愛德華茲開賽便展現強烈侵略性。他上半場頻頻衝擊籃框，獲得8次罰球機會，前兩節狂砍20分，帶領灰狼在半場結束時建立起69：48的巨大領先優勢。全場比賽，愛德華茲以22投13中的高效率斬獲42分、8籃板、5助攻。此役過後，他的職業生涯得分紀錄超越了傳奇球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），成為NBA歷史上 25 歲前得分榜排名第四的球員。勇士隊本賽季命運多舛，在核心巴特勒（Jimmy Butler）賽季報銷後，管理層交易來波爾辛吉斯試圖補足不足的內線高度。波神今日先發出戰32分鐘，貢獻20分、4籃板、2抄截與1阻攻。他在下半場成功限制了對手蘭德爾（Julius Randle）的發揮，幫助勇士在末節一度將分差縮小至7分。除了波神，勇士小將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也打出代表作，交出25分、10籃板的雙十數據，新秀桑托斯（Gui Santos）則貢獻17分與8助攻。然而，霍福德（Al Horford）與小柯瑞（Seth Curry）在比賽中相繼因傷退賽，讓傷兵滿營的勇士雪上加霜。除了愛德華茲的超凡表現，灰狼今日全隊共有7人得分上雙。戈貝爾（Rudy Gobert）在內線穩紮穩打貢獻 8分9籃板，板凳群道蘇姆（Ayo Dosunmu）、里德（Naz Reid）與海蘭德（Bones Hyland）合力挹注35分，穩定掌控局勢至終場。灰狼拿下這場及時雨般的勝利後，將獲得一天的休兵日，隨後前往奧克拉荷馬城挑戰衛冕軍雷霆。愛德華茲與MVP大熱門「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的明星對決，將成為西區排名的關鍵之戰。