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美國在今（14）日八強比賽中以5比3險勝加拿大，連續3屆闖進4強名單。在賽後球隊也隨即公布準決賽先發投手，將由年輕王牌保羅·史金恩茲（Paul Skenes）掛帥先發，對決多明尼加右投塞維里諾（Luis Severino），雙方將於15日（台灣時間16日）在邁阿密爭奪決賽門票。美國總教練迪羅薩（Mark DeRosa）直言：「我預期這會是場史上最偉大戰役之一。」美國總教練德羅薩近期因調度與發炎造成外界強烈討論，對此他強調自己對球隊充滿信心「我對這支球隊有著不滅的熱情，也對名單上的每一位球員抱持絕對信念。」、「我不認為球隊裡有所謂A或B的差別，他們全部都是A級球員。」另外也談到先前發炎問題引發的爭議，談到先前的發言爭議，德羅薩賽後承認當時是「說錯話」，表示自己在節目上誤讀了晉級條件的計算方式，「我們其實一直都在計算各種情況，但我當時講錯了。」在預賽第二場對上荷蘭主投4局失1分、飆5K的塞維里諾將出戰四強賽。塞維里諾曾於效力洋基時2度入選明星賽，上季為奧克蘭運動家出賽29場投162.2局、防禦率4.54。本屆經典賽他在預賽登板1場，對荷蘭主投4局失1分，送出5次三振。