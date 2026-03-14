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2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）奪冠熱門多明尼加隊，今（14）日在8強賽以10：0提前7局「扣倒」韓國隊，順利闖進4強。除此之外，多明尼加這1勝，也確定取得2028年洛杉磯奧運棒球項目的入場券，即便接下來的4強賽不敵美國隊，多明尼加仍可以美洲區前2的成績取得奧運門票，是隊史第3度打入奧運殿堂。多明尼加隊在本屆經典賽氣勢如虹，預賽以4連勝拿下D組龍頭，今日在8強賽遭遇C組第2名的韓國隊，多明尼加隊此役火力全開，前3局就攻下7分，7局下更靠著威爾斯（Austin Wells）的再見3分砲，以10：0提前7局「扣倒」韓國隊，闖進4強，下一戰將要面對地主美國隊。這場8強賽的勝利，對多明尼加來說非常重要，不僅闖入4強，還順勢拿下2028年洛杉磯奧運的棒球項目門票。根據洛杉磯奧運棒球項目的參賽規定，本屆經典賽成績最佳的2支美洲勁旅將取得資格，由於美國隊是地主，自動取得1張門票，因此最終2張美洲區門票，落在多明尼加隊、加拿大隊、委內瑞拉隊以及波多黎各隊手上。由於多明尼加隊在預賽未嘗敗績，加上今日又在8強勝出，即使最終止步4強，仍會以美洲區前2的資格取得奧運門票。至於最後1張美洲區門票，則要等到明日另外2場8強賽結束後確定。這是多明尼加隊繼1992年巴塞隆納、2020年東京奧運後，隊史第3度打入奧運。在東京奧運上，多明尼加隊在銅牌戰以10：6擊退韓國隊，取得隊史首面奧運棒球項目銅牌。