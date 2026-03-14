效力日本職業棒球（NPB）埼玉西武獅的台灣重砲林安可，在結束2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊賽事後歸隊，今（14）日在日職熱身賽先發，全場4打數無安打，還吞下3次三振，打擊狀態仍未走出經典賽時的低潮。

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林安可經典賽陷入低潮　回歸日職首戰吞3K

林安可今年由中職轉戰日職，季前入選經典賽中華隊，但打擊成績表現不盡理想，預賽4戰15個打數僅敲出1安，吞下4次三振，打擊率僅0.067。林安可歸隊後，向日媒表示，經過經典賽的洗禮，感受到打擊層級的差異，自己必須變得更強才行。

此役林安可扛西武先發第2棒、右外野手，首打席面對羅德先發投手田中晴也，被137公里的指叉球吊中，遭到三振。3局上第2個打席，林安可鎖定內角偏高的指叉球，不過打成二壘方向滾地球出局。

6局上第3個打擊，林安可面對羅德中繼投手宮崎颯，被外角偏低滑球騙到，揮空遭到三振，8局上最後1次打擊，林安可未能把握二壘得點圈有人的局面，在滿球數的情況下，遭到廣池康志郎三振。總計林安可此役4打數無安打，苦吞3次三振，值得一題的是，今日林安可打擊時，場邊響起的應援曲，是昔日吳念庭效力西武時期的應援曲。

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